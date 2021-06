No More Heroes : les deux jeux arrivent sur PC cette semaine

Alors que les possesseurs de Nintendo Switch vont enfin pouvoir découvrir No More Heroes 3 cet été, les deux premiers jeux développés par Grasshopper Manufacture et sortis à l'origine en 2007 et 2010 sur Wii vont enfin débarquer sur PC, comme le laissait penser la rumeur l'année dernière.

La date de sortie de No More Heroes et sa suite No More Heroes: Desperate Struggle est donc fixée au 9 juin 2021 sur PC, via Steam, et l'éditeur XSEED Games partage les bandes-annonces des deux opus, à admirer ci-dessus et un peu plus bas. Ces versions pour ordinateurs seront jouables en HD et à 60 fps avec la compatibilité Steam Cloud, et les titres profiteront d'une réduction de 10 % chacun pendant la semaine de lancement, après quoi il faudra lâcher 19,99 € par opus.

Les jeux suivent pour rappel Travis Touchdown avec un gameplay orienté beat'em all et des graphismes en cel-shading. Vous pouvez retrouver des manettes pour PC sur Amazon.