NVIDIA DLSS : un MMO, un jeu d'horreur et un jeu de survie compatibles

Régulièrement, NVIDIA fait le point sur les nouveaux jeux vidéo compatibles avec le DLSS 3, sa technologie améliorant le framerate tout en conservant une bonne qualité d'image grâce à l'intelligence artificielle embarquée dans ses cartes graphiques. Cette semaine, ce sont pas moins de cinq titres qui sont désormais jouables avec le DLSS 3.

Ce sont des titres variés, avec un MMO, un jeu d'horreur et un jeu de survie, sans oublier les nouvelles saisons de The Finals et Deep Rock Galactic.

Commencez par le MMO social sandbox Pax Dei, qui est déjà disponible en Early Access sur Steam. Dans ce jeu, vous pouvez définir votre propre légende tout en vous immergeant dans un monde plein de mythes et de magie. Pendant ce temps, DLSS 3 et NVIDIA Reflex s'assureront que vous puissiez relever vos défis au plus haut niveau de performance possible. Dans Pax Dei, le DLSS 3 utilise l'IA pour multiplier les taux de rafraîchissement par 3 en moyenne en 4K.

Mais si cela vous semble un peu trop ouvert, pourquoi ne pas vous rendre sur une plate-forme pétrolière au milieu d'une violente tempête au large des côtes écossaises en jouant à Still Wakes The Deep. Sans aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur et avec toutes les issues coupées, vous n'aurez d'autre choix que d'affronter l'horreur qui s'est glissée à bord dans ce retour au jeu d'horreur narratif à la première personne. De plus, le DLSS 3 avec Frame Generation et le DLAA rendra chaque cri plus réel, tandis que Reflex vous donnera les meilleures chances de vous échapper lorsque les choses iront de travers. En 4K, avec tous les paramètres au maximum, le DLSS 3 offre une augmentation moyenne de 2,6 fois. Et pour couronner le tout, le jeu est disponible dès aujourd'hui.

Si vous voulez tenter de survivre avec un peu moins de stress, vous pouvez toujours naviguer sur l'île de Skye dans Skye : The Misty Isle d'Aurora Game Studios. Bravez les éléments, combattez les prédateurs et découvrez le destin caché de cette terre dans l'aventure de votre vie. Lorsque l'accès anticipé sera lancé le 19 juin, vous pourrez également utiliser DLSS 3 avec Frame Generation pour augmenter le nombre d'images de 2,4 fois en moyenne et réduire la latence avec Reflex.

Et ce n'est pas tout ! La saison 5 de Deep Rock Galactic ajoute le DLSS 3 au mélange et la saison 3 de THE FINALS fait de même - plus Reflex et Ray Tracing.