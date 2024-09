NVIDIA : le driver pour les gros jeux de la rentrée est là

Comme chaque année, le mois de septembre est synonyme de rentrée, que ce soit pour les élèves ou les travailleurs aoûtiens. Mais dans le milieu du jeu vidéo, les studios profitent de la rentrée pour sortir de gros jeux, les gamers vont être servis dans les jours et semaines à venir, NVIDIA en profite donc pour lancer un nouveau driver.

Le pilote GeForce Game Ready 561.09 WHQL est désormais disponible, il est à télécharger sur PC via le site officiel du constructeur, GeForce Experience ou l'App NVIDIA. Ce nouveau driver accompagne les futures sorties de Final Fantasy XVI, Frostpunk 2 et God of War Ragnarök, qui seront compatibles avec le DLSS 3 et Reflex, tandis qu'EA SPORTS FC 25 aura droit à trois profils de paramètres optimaux. NVIDIA détaille tout cela :

Final Fantasy XVI de Square Enix, qui sortira le 17 septembre, invite les joueurs à explorer le monde de Valisthéa, où le destin du pays est déterminé par les puissants Éikons et leurs Dominants. Les joueurs pourront vivre cette aventure épique avec des fréquences d'images améliorées et des visuels époustouflants grâce à DLSS 3, DLAA et Reflex. Une démo est déjà disponible sur Steam, et vous pouvez précommander l'édition PC ainsi que l'Édition Complète avec des DLC supplémentaires.

D'une aventure épique à une autre, God of War Ragnarök arrive sur PC le 19 septembre. Du studio Santa Monica et porté sur PC en partenariat avec Jetpack Interactive, la suite du très acclamé God of War (2018) invite les joueurs à rejoindre Kratos et Atreus alors qu'ils traversent les Neuf Royaumes, affrontant dieux et monstres dans une histoire captivante sur le destin et la famille. DLSS 3 et Reflex amélioreront votre expérience de jeu, la rendant plus fluide et immersive.

Pendant ce temps, EA SPORTS FC continue de construire la plus grande plateforme de football au monde, avec une multitude d'innovations, menées par Rush et FC IQ, pour offrir l'expérience la plus sociale et authentique à ce jour. Le 27 septembre, EA SPORTS FC 25 introduira Rush, un nouveau mode 5v5 qui exploite les mêmes commandes de jeu et la mécanique fidèle au football du 11v11, ainsi que FC IQ, qui permet un contrôle stratégique plus poussé et des mouvements collectifs plus réalistes au niveau de l'équipe. Vous pouvez obtenir un accès anticipé à partir du 20 septembre en précommandant l’Édition Ultime d'EA SPORTS FC 25. Pour une expérience optimale, téléchargez et installez notre nouveau pilote GeForce Game Ready.