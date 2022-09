Octopath Traveler II : une nouvelle grande aventure dans un monde inédit enchanteur dévoilée et datée

Forcément, Square Enix était présent lors du Nintendo Direct de ce mardi, avec plusieurs annonces à même de faire craquer les joueurs. Parmi elles, nous retrouverons une suite à Octopath Traveler, le jeu qui a introduit la « HD-2D » à l'été 2018 et qui est depuis paru sur PC, en plus d'avoir droit à une préquelle sur iOS et Android. Eh bien, place à un deuxième épisode !

C'est un tout nouveau monde que nous pourrons explorer dans Octopath Traveler II, Solistia. Et une fois de plus, nous incarnerons 8 nouveaux personnages principaux ayant chacun leur histoire, le guerrier Hikari, la danseuse Agnea, le marchand Partitio, l'érudit Osvald, la voleuse Throné, l'évêque Temenos, la chasseuse Ochette et l'apothicaire Castti. Il nous est promet des histoires entremêlées et nous pouvons déjà voir que le jeu est plus ambitieux que son prédécesseur sur bien des points.

Octopath Traveler II est d'ores et déjà daté au 24 février 2023 sur Switch, alors l'attente sera très courte cette fois.