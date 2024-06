Octopath Traveler : de nouvelles plateformes découvertes pour les jeux de la série, la Team Asano apparemment bien occupée

En 2018, Square Enix et la Team Asano (avec l'aide d'Acquire) donnaient naissance à Octopath Traveler sur Switch, un jeu de rôle à l'ancienne au tour par tour adoptant une esthétique originale qualifiée de « HD-2D », qui a depuis été réutilisée pour le remake de LIVE A LIVE, Triangle Strategy et prochainement Dragon Quest III HD-2D Remake. Ce premier volet a aussi été porté sur PC et Xbox One. Un deuxième épisode baptisé Octopath Traveler II a ensuite vu le jour en 2023 sur PS5, PS4, Switch et PC. Une version Xbox Series X|S avait de plus été annoncée au cours du dernier Tokyo Game Show, mais n'est pas encore parue. Il y a toutefois du mouvement dans l'air à en croire un organisme de classification étranger.

C'est en effet le Taiwan Digital Game Rating Committee qui a évalué la version Xbox Series X|S d'Octopath Traveler II, mais également des déclinaisons sur les deux consoles PlayStation du premier jeu. Comme dirait l'autre, mieux vaut tard que jamais.

De plus, eXputer a fait mention du fait que le deuxième titre de la série sortira ce mois-ci sur la console de Microsoft et en day one dans le Xbox Game Pass. Nous devrions donc en savoir plus très rapidement.

L'insider Midori a de son côté déclaré qu'en plus du remake de Dragon Quest III et de ces portages, la Team Asano plancherait actuellement sur un autre jeu, qui serait suite, mais apparemment pas un Octopath Traveler 3. Alors, est-ce que nous aurons droit à un Triangle Strategy 2 ou bien un Bravely Default 3 ? Wait & see.

