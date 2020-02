One Piece Bon ! Bon ! Journey !! : le match-3 lève l'ancre pour débarquer en Occident en 2020

La licence One Piece n'en finit plus d'être déclinée à toutes les sauces, notamment à travers des jeux pour consoles, PC et mobiles. Omega Force nous proposera ainsi son Pirate Warriors 4 le mois prochain, mais c'est un certain One Piece Bon ! Bon ! Journey !! à destination des appareils nomades qui fait parler de lui à présent.

Annoncé au Japon en avril dernier, il est désormais logiquement prévu pour une sortie à l'international cette année, lui qui avait vu sa marque être déposée en Europe en mars. Alors, comment ce One Piece Bon! Bon! Journey!! va-t-il se différencier des autres productions déjà sur le marché telles que le gacha RPG Treasure Cruise, le jeu d'action en 3D Thousand Storm ou le titre de combat en temps réel face à d'autres joueurs Bounty Rush ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un puzzle game de type match-3, simple et efficace, avec une orientation graphique des plus mignonnes par-dessus le marché, les personnages étant ici transformés en bonbons. Parmi eux, en plus de l'inévitable équipage de Luffy, nous retrouverons des boss comme Doflamingo, Mihawk ou Buggy, que des coups spéciaux comme le Red Hawk pourront mettre KO. Enfin, One Piece Bon! Bon! Journey!! permet de créer son île, en la décorant et y implantant différentes infrastructures.

Les préinscriptions sont ouvertes depuis Facebook, permettant d'obtenir Chopper, la sortie étant prévue sur appareils sous iOS et Android pour ne pas changer. Comme presque à chaque fois avec ce type de production, One Piece Bon! Bon! Journey!! sera un free-to-play doté de microtransactions. Des visuels sont disponibles en page suivante pour se faire une idée du jeu en plus de la bande-annonce ci-dessus.

