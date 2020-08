One Piece: Pirate Warriors 4, Killer confirmé en DLC par un scan

Ce week-end, nous vous rapportions une rumeur fort intéressante au sujet des prochains DLC de One Piece: Pirate Warriors 4, à savoir un possible datamine des fichiers du jeu dévoilant tous les personnages à venir. Le premier sur cette liste n'était autre que Killer et c'est bien lui qui figure sur l'une des pages du prochain numéro du Weekly Shonen Jump, partagée sur la Toile.

Comme vous pouvez le constater, le second d'équipage d'Eustass Kid arborera son ancienne apparence que nous avons eu l'occasion de voir à différentes reprises dans le Nouveau Monde, un peu dommage pour le coup, mais totalement compréhensible par rapport à la diffusion de l'anime. Il utilisera donc ses doubles lames fixées à ses gantelets pour trancher les ennemis et accompagnera X Drake au sein du Character Pack 2 attendu cet automne. Il ne reste donc plus qu'Urouge à confirmer pour que ce set soit complet !

One Pirate: Pirate Warriors 4 est pour rappel sorti sur PS4, Xbox One, Switch et PC, vendu 44,89 € sur Amazon. Le Whole Cake Island Pack est lui déjà disponible dans les boutiques en ligne.