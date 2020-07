Othercide : une bande-annonce pleine de boss dévoilée

À quelques jours de la sortie d'Othercide sur au moins trois plateformes, Lightbulb Crew et Focus Home Interactive partagent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de leur jeu de rôle tactique, qui s'attarde sur quelques boss particulièrement imposants. Une vidéo à découvrir juste ici :

Othercide nous emmènera pour rappel aux côtés d'une armée de Sœurs qui luttent pour sauver l'humanité, rien que ça. Plusieurs boss seront à affronter tout au long de l'aventure, des créatures inspirées « des pires atrocités » faites par les humains. Lors des combats, les joueurs peuvent débloquer des Souvenirs, afin de débloquer de nouveaux effets et des fragments d'histoire, et après avoir vaincu un boss, ce sont des améliorations qui sont obtenues, « modifiant grandement votre façon de jouer ». Tout cela a pour but de se préparer avant d'affronter Souffrance.

La date de sortie d'Othercide est fixée au 28 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le titre est déjà disponible en précommande sur Xbox One et Steam avec une réduction de -15 %, et sur la plateforme de Valve, les joueurs peuvent acheter un bundle avec le jeu, la bande originale et un artbook numériques. Enfin, sachez qu'une version Nintendo Switch est attendue « plus tard cet été ». La console peut être achetée contre 292,9 € sur Amazon.fr.

