Overwatch 2 : la nouvelle carte Esperança se présente en images

Attendu la semaine prochaine sur ordinateurs et consoles de salon en accès anticipé, Overwatch 2 proposera évidemment de la nouveauté, avec notamment trois Héroïnes inédites (Sojourn, Reine des Junkers et Kiriko) et le mode Push/Pression/Avancée. Et il sera à découvrir sur plusieurs cartes.

Les joueurs pourront en effet se lancer dans ce nouveau mode de jeu sur New Queen Street (Toronto), Colosseo (Rome) et Esperança, au Portugal. C'est cette map qui est à l'honneur aujourd'hui, Blizzard fait les présentations :

Comment est l'emplacement ? La carte est située juste à côté de la mer et comporte un mur en duroglass qui sert à protéger la ville. La zone est entourée de verdure luxuriante et de montagnes escarpées, tandis que la façade orange des bâtiments de la ville complète l'emplacement ensoleillé, illuminant le jeu et créant une expérience immersive et réaliste pour les joueurs à explorer. Quelle est la structure de la carte du Portugal ? Les deux côtés de la carte sont symétriques, mais ils ne se reflètent pas directement l'un dans l'autre. Un côté de la carte est couvert de rouge et semble être en construction tandis que l'autre moitié contraste avec l'utilisation de bleus froids et est un design complet. Ces légères distinctions dans le design permettront aux joueurs de reconnaître facilement le côté de la carte où ils se trouvent. Quelle est l'ambiance de la carte Portugal ? L'aspect général de la carte rappelle les cartes méditerranéennes d'Overwatch 1. La conception de la carte s'inspire du nouveau mode de jeu Push, qui est symétrique pour garantir l'équité du jeu. L'art visuel est amusant avec des détails architecturaux complexes incorporés partout. Quel type de carte est Portugal ? Esperança est une carte du mode de jeu Push - elle est détaillée avec le chemin sinueux à inclinaison progressive et les ouvertures qui facilitent la mobilité des héros.

Push est un mode de jeu à venir pour Overwatch 2. Il s'agit d'une version unique du mode d'escorte présenté précédemment, mais les joueurs devront désormais attaquer et défendre en même temps. Qu'est-ce qui rend la carte du Portugal unique ? Cette carte lumineuse et colorée met en valeur la magnifique architecture du Portugal, mais si vous regardez de plus près, vous verrez que la touche iconique et futuriste d'Overwatch est évidente partout. L'architecture détaillée apporte une couche supplémentaire de réalisme et rend hommage au design portugais.

Pour rappel, les joueurs se rendront également sur le Circuit Royal de Monte Carlo (Monaco), une carte de type Escorte de convoi, ainsi qu'à Midtown (New York) et Rio Paaiso (Brésil), des maps Hybrides. La date de sortie d'Overwatch 2 est fixée au 4 octobre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, la bande-annonce de lancement a déjà été diffusée. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

Lire aussi : Overwatch 2 : les nouveaux joueurs devront aussi débloquer les anciens Héros