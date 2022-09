Overwatch : le jeu sera désactivé avant la sortie de sa suite

Lorsque Blizzard a officialisé Overwatch 2, l'ancien directeur du jeu Jeff Kaplan expliquait que les joueurs du premier volet pourraient continuer de jouer avec les autres dans le mode multijoueur PvP. Depuis, le développeur a revu ses plans et Overwatch premier du nom va disparaître à la sortie d'Overwatch 2.

Mais ce n'est pas non plus tout à fait exact, car le studio annonce désormais qu'Overwatch sera désactivé deux jours avant la sortie de sa suite. Jon Spector, vice-président de Blizzard, s'est entretenu avec Eurogamer et indique que les serveurs d'Overwatch seront arrêtés le 2 octobre prochain, 27h avant le lancement d'Overwatch 2. De quoi laisser le temps aux développeurs de mettre en place les nouveaux serveurs et de pré-télécharger cette suite. Il déclare ainsi :

Donc, environ un jour avant le lancement d'Overwatch 2, nous allons couper les serveurs d'Overwatch 1. Cela signifie donc, en pratique, que le 2 octobre est vraiment le dernier jour pour lancer et jouez à Overwatch 1. Et puis c'est un temps d'arrêt de 27 heures que nous prévoyons pour que les serveurs d'Overwatch 2 soient opérationnels. Nous donnerons aux joueurs actuels d'Overwatch la possibilité de télécharger Overwatch 2 un peu avant le lancement, s'ils veulent le pré-télécharger. Il y a aussi quelques choses que nous demanderons aux joueurs de faire, pour se préparer pour Overwatch 2. Nous partagerons une sorte de liste de contrôle de lancement avec les joueurs avant tout cela afin qu'ils aient une expérience fluide en arrivant le 4 octobre, lorsque nous lancerons le jeu.

Jon Spector précise que si vous avez déjà Overwatch, une simple mise à jour vous sera proposée pour passer à Overwatch 2. Si vous n'avez pas le jeu, sa suite sera pour rappel free-to-play et sera à télécharger sur Blizzard Battle.net, le PlayStation Store, le Microsoft Store ou l'eShop. Ce sera alors le moment de découvrir les nouveautés comme les Héros inédits et le Battle Pass. Tout cela se passera à partir du 4 octobre prochain, date de sortie d'Overwatch 2 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN, pour activer le Battle Pass Premium par exemple, sur Amazon.

