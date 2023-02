PAYDAY : une adaptation en film ou en série annoncée par Starbreeze

PAYDAY est mine de rien une franchise forte, plongeant les joueurs dans des braquages en coopération. Deux jeux sont déjà disponibles et un troisième volet devrait arriver dans le courant de l'année 2023. Mais Starbreeze a d'autres plans pour sa licence et veut l'adapter sur le petit ou le grand écran.

Dans son dernier bilan financier, Starbreeze a en effet annoncé un partenariat avec la société de production Stockholm Syndrome pour adapter PAYDAY en film ou en série TV. Le CEO Greg Lipstone cite le succès des séries The Last of Us (HBO) et The Witcher (Netflix), évoquant « le timing parfait pour une adaptation en live-action de l'univers de Payday ».

Les jeux de braquage de Starbreeze s'inspiraient déjà d'œuvres cinématographiques, comme l'excellent Heat de Michael Mann, la volonté d'adapter les PAYDAY en film ou série a de quoi ravir les fans. Pour rappel, PAYDAY 3 s'est récemment offert un teaser et vous pouvez retrouver PAYDAY 2: Legacy Collection à 14,99 € (-81 %) sur Gamesplanet.