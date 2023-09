Persona 3 Portable fait son retour avec de nouvelles éditions que les collectionneurs vont s'arracher

Les fans des productions d'Atlus ont désormais le regard tourné vers Persona 3 Reload, un remake du jeu d'origine de la PS2 datant de 2006, qui ne disposera pas du contenu de P3 FES et P3P aux dernières nouvelles, mais aura droit à différentes éditions à son lancement le 2 février prochain. Pourtant, ce n'est pas lui qui nous intéresse à présent, mais bien Persona 3 Portable, qui avait fait son retour sur les plateformes modernes grâce à un portage sur PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, paru en début d'année uniquement au format numérique... Eh bien, réjouissez-vous, car des éditions physiques de ce dernier vont voir le jour grâce à Limited Run Games.

Il va donc être possible de précommander une copie physique de Persona 3 Portable à partir de ce vendredi 29 septembre sur le site de LRG et ce jusqu'au 12 novembre, que ce soit sur PS4, Xbox ou Switch au prix de 34,99 $ pour le jeu standard. Deux autres éditions bien plus onéreuses vont également être proposées, Grimoire et S.E.E.S., dont vous pouvez retrouver les détails ci-dessous. Évidemment, les frais de port et de douane viendront ensuite s'ajouter à l'addition...

Persona 3 Portable - Grimoire Edition - 69,99 $ Le jeu Persona 3 Portable en boîte.

Boîte prenant la forme du livre Le Grimoire de Cœur

Une surprotection pour la boîte.

Un steelbook.

Persona 3 Portable - SEES Edition - 199,99 $ Le jeu Persona 3 Portable en boîte.

Boîte prenant la forme du livre Le Grimoire de Cœur

Une surprotection pour la boîte.

Un steelbook.

Un certificat d'authenticité numéroté.

Le brassard du S.E.E.S..

Des cartes des personnages.

La bande-son sur CD.

Un écusson de la Gekkoukan Private High School.

Une vitrine avec une illustration All Out Attack en 3D.

Une vitrine avec une réplique à l'échelle 1:1 du pistolet Evoker.

Pour terminer, sachez que Persona 4 Golden subira le même traitement le mois prochain, nous vous tiendrons au courant le moment venu. Dommage qu'Atlus, par l'intermédiaire de PLAION, n'ait pas décidé de sortir des versions européennes, car ce genre d'import reste onéreux, sans parler du fait que LRG est vu en mal par bien des joueurs.

Si seul le jeu vous intéresse, P3P est actuellement vendu en réduction chez Gamesplanet au prix de 13,50 €. Quant à Persona 3 Reload, vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 69,99 €.