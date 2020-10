Phil Spencer : oui, les futurs jeux de Microsoft sortiront bien sur PC

Si Microsoft compte évidemment vendre un maximum de Xbox Series X et S le mois prochain, les joueurs PC regardent les sorties des consoles next-gen d'un œil assez distant, car les exclusivités des Xbox finissent toujours par arriver sur ordinateurs, via le Microsoft Store, mais aussi sur Steam depuis quelques mois.

Cela va-t-il continuer à l'avenir avec les sorties des Xbox Series X et S ? Oui, évidemment, comme l'a confirmé Phil Spencer, responsable de la branche Xbox chez Microsoft, lors d'un entretien avec Game Reactor.

Il y a cette attente de la part des clients comme il y en a maintenant sur PC, où les gens ne se posent pas vraiment de questions - il peut y avoir des problèmes de timing, quand certaines choses se produisent -, mais si nous sortons un jeu first-party, il arrivera sur PC. Si nous sortons un jeu first-party sur PC, il arrivera sur Steam et dans notre propre boutique. Comme nous avons construit une attente de nos clients.

Je me sens bien dans les jeux que nous faisons, et je me sens bien avec ça sur PC. Vous savez, si je reviens en arrière il y a cinq ans, je dirais encore et encore, que nous nous sommes engagés envers le PC et que nous obtenons ensuite des yeux levés vers le ciel, et à juste titre, car nous ne faisions pas grand-chose. Mais je pense que maintenant, lorsque vous regardez notre position sur Steam et le Game Pass sur PC, nous avons montré que notre engagement au fil du temps a porté ses fruits. Les clients sur PC peuvent aimer ou non ce que nous faisons, mais ils savent que lorsque nous sortons des choses, nous ferons de notre mieux sur PC ainsi que sur Xbox.

Le fait que nous vendions nos jeux sur PC saperait l'une des propositions de valeur, en ce sens que cela n'oblige personne à acheter notre console. Notre objectif de haut niveau au sein de notre équipe est de savoir combien de personnes jouent sur Xbox. Et quand nous disons « jouer sur Xbox », cela ne signifie pas une console Xbox. Cela signifie quelqu'un qui se connecte et joue un rôle dans notre écosystème, qu'il soit propriétaire ou tiers. Et cela pourrait être sur un téléphone Android. Cela pourrait être sur une Switch. Cela pourrait être sur un PC. C'est ainsi que nous y pensons.