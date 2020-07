Play Anime Live : Bandai Namco annonce et date une présentation en ligne pour dévoiler ses projets

Cette année, en raison de l'annulation de l'E3 2020, les éditeurs ont dû changer leur calendrier de révélations de jeux et autres contenus qu'ils prévoient pour nous à l'avenir. De nombreuses initiatives ont donc pris le pas pour compenser ce changement, étalant par là même occasion les annonces dans le temps, ce qui n'est pas plus mal en termes de visibilité. Désormais, c'est Bandai Namco qui se rajoute sur la liste avec son Play Anime Live.

Le nom est assez explicite, il s'agira pour l'éditeur d'un live à suivre sur Twitch, YouTube et Facebook le jeudi 23 juillet à 1h00 en France, qui nous présentera des nouveautés et bandes-annonces de jeu à venir dans les prochains mois ou années, avec des développeurs répondant aux questions. Assurément, les licences possédant un anime seront au rendez-vous, mais voir des productions utilisant des graphismes dans ce style n'est pas improbable non plus. Tales of Arise, récemment repoussé, ou Scarlet Nexus y feront-ils une apparition ? Les DLC de One Piece: Pirate Warriors 4 et Dragon Ball Z: Kakarot pourraient bien être évoqués vu le timing.

En attendant, le prochain jeu tiré d'un anime (et bien plus) à paraître du côté de Bandai Namco n'est autre que Sword Art Online: Alicization Lycoris, qu'il est possible de précommander chez Amazon à 57,49 € ou à la Fnac au prix de 59,99 € avec 10 € ajoutés sur votre compte de fidélité.