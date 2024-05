PlayStation Plus : du méga lourd en vue, sauf pour le retrogaming, voici les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en mai 2024

Messieurs-dames, chaud devant ! Sony Interactive Entertainment communique sur les nouvelles productions qui s’invitent sur le PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium, il y a du très, très lourd ! Ne tournons pas autour du pot, à partir du 21 mai 2024, il sera possible de télécharger un monstre de Rockstar Games, Red Dead Redemtpion II.

Par les créateurs de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption premier du nom, Red Dead Redemption 2 vous fait découvrir la vie en Amérique à l’aube des temps modernes. La fin de l’ère du Far West est amorcée, et les hommes de loi pourchassent les derniers gangs de hors-la-loi encore à l’œuvre. Ceux qui refusent de se rendre sont abattus sans sommation. Après un braquage qui tourne mal dans la ville occidentale de Blackwater, Arthur Morgan et le gang Van der Linde sont contraints de prendre la fuite. Avec des agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de prime du pays lancés à ses trousses, le gang va devoir en découdre et truander pour survivre dans l’Amérique profonde. Alors que des querelles internes menacent de faire voler la bande en éclats, Arthur est tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qui l’a élevé. Red Dead Redemption 2 inclut également Red Dead Online — l’expérience multijoueur se déroulant dans le monde vivant de Red Dead Redemption 2 — chevauchez en solo ou formez une bande ; faites du commerce de moonshine ; affrontez des hommes de loi, des gangs de hors-la-loi, des animaux sauvages féroces, et bien plus encore en forgeant votre propre chemin dans la frontière américaine.

Et pour le reste ? Y a de l’aventure, de l’action, et du délirant. Et concernant les jeux Classiques ? Pas de quoi sauter de joie, cela manque de gros mastodontes...

PlayStation Plus Extra et Premium Red Dead Redemption 2 - PS4

Deceive Inc. - PS5

Les Sims 4 Vie Citadine - PS4

Crime Boss: Rockay City - PS5

The Settlers: New Allies - PS4

Stranded: Alien Dawn - PS4, PS5

Cat Quest - PS4

Cat Quest II - PS4

La Grande Aventure LEGO 2 : Le Jeu Vidéo - PS4

Watch Dogs - PS4 PlayStation Plus Premium - Classiques 2Xtreme - PS4, PS5

G-Police - PS4, PS5

Worms Pinball - PS4, PS5

