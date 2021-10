PlayStation : des PS5, des avatars PSN, un thème PS4 et plus à gagner avec l'évènement communautaire Emparez-vous du trône

La PlayStation Player Celebration, qui a eu lieu pour la deuxième fois cette année lors des Days of Play, a visiblement plu aux joueurs et au constructeur. Ce dernier va remettre le couvert sans attendre la prochaine édition en proposant un nouvel évènement communautaire visant à encourager les fans à jouer pour gagner des récompenses, Emparez-vous du trône, en liant avec la récente campagne publicitaire de la marque.

Dès maintenant et si vous êtes abonnés au PlayStation Plus, vous pouvez vous inscrire pour l'opération débutant le 2 novembre afin de récupérer un avatar PSN et un thème PS4 gratuitement. Ensuite, en jouant, partageant vos performances ou gagnant des Trophées, vous pourrez engranger collectivement des points avec l'ensemble des participants afin de remporter jusqu'à 10 autres avatars, et surtout participer à un concours pour gagner 35 PS5, autant de casques micro sans fil Pulse 3D, et même 3 ensembles d'anneaux du roi PlayStation. Toutes les modalités sont détaillées ci-dessous.

Nous sommes heureux de vous annoncer Emparez-vous du trône, un nouveau défi communautaire excitant qui s’inspire de notre nouveau spot publicitaire mondial. Notre objectif est de mettre en valeur la puissance du jeu, qui nous unit à travers des moments inoubliables et de nouvelles expériences audacieuses. Cet événement spécial demande aux joueurs de se réunir lors de festivités sur le thème des échecs.* En jouant ensemble pour compléter les trois étapes des objectifs communautaires, les joueurs pourront atteindre la Tour du Roi, accéder aux Chambres Intérieures et entrer dans la salle du Trône, et gagner des avatars PSN exclusifs et un thème PS4 unique au passage.** Les joueurs éligibles des pays participants s’affronteront également pour gagner des prix extraordinaires en testant leur connaissance sur le sujet de la PlayStation lors d’une série de questions complexes. Les grands prix disponibles comprennent une console PlayStation 5, l’ensemble d’anneaux porté par le roi, et un pack qui comprend un casque-micro sans fil Pulse 3D ainsi qu’une carte cadeau numérique pour le PlayStation Store (100 $ américains ou l’équivalent dans votre monnaie locale).*** Les inscriptions commencent maintenant et resteront ouvertes jusqu’à la fin de l’étape deux. La première partie de la compétition s’achèvera lorsque la communauté aura terminé les trois étapes d’Emparez-vous du trône, ou le 16 novembre (ce qui arrivera le premier). Voici les étapes pour participer : 1. S’inscrire Inscrivez-vous avec votre ID de connexion PSN ici. Une fois inscrits, les joueurs seront automatiquement inscrits dans toutes les futures étapes du programme ainsi que les tours de questions. L’événement est ouvert aux utilisateurs PlayStation 4 et PlayStation 5 dans les lieux suivants : Argentine, Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hong Kong, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan et Thaïlande. Attention : Les joueurs brésiliens, italiens et japonais ne pourront pas répondre aux questions d’Emparez-vous du trône. 2. Lancez-vous ! L’événement se déroulera en trois étapes, la première étape commencera le 2 novembre. Chaque étape demandera aux joueurs de compléter les activités suivantes pour gagner des points et atteindre l’objectif communautaire : Jouez à des jeux de PS4/PS5 — Tous les jeux PS4/PS5 auxquels jouera chaque joueur pendant au moins une heure (au total, peu importe le nombre de sessions au cours de la semaine pour atteindre cette durée) apporteront des points à l’objectif communautaire. Les joueurs gagneront des points supplémentaires pour l’objectif s’ils jouent avec des utilisateurs de leur liste d’ami (qui se sont aussi inscrits pour participer).

— Tous les jeux PS4/PS5 auxquels jouera chaque joueur pendant au moins une heure (au total, peu importe le nombre de sessions au cours de la semaine pour atteindre cette durée) apporteront des points à l’objectif communautaire. Les joueurs gagneront des points supplémentaires pour l’objectif s’ils jouent avec des utilisateurs de leur liste d’ami (qui se sont aussi inscrits pour participer). Utilisez la fonctionnalité « Partager » — Chaque image ou vidéo mise en ligne par chaque joueur grâce à la fonctionnalité Partager de la console et envoyée à des amis ou sur des réseaux sociaux rapportera des points à l’objectif communautaire. Chaque joueur peut partager un maximum de six images ou vidéos par jour avec leur PS4/PS5, les partages supplémentaires ne rapporteront pas de points.

— Chaque image ou vidéo mise en ligne par chaque joueur grâce à la fonctionnalité Partager de la console et envoyée à des amis ou sur des réseaux sociaux rapportera des points à l’objectif communautaire. Chaque joueur peut partager un maximum de six images ou vidéos par jour avec leur PS4/PS5, les partages supplémentaires ne rapporteront pas de points. Gagnez des trophées — Chaque joueur peut gagner un maximum de six trophées PS4/PS5 par jour pour contribuer à l’objectif communautaire en donnant des points. Gagnez des points en plus pour l’objectif tous les cinq trophées remportés dans un seul jeu PS4/PS5. Voici les points que vous pouvez gagner pour chaque activité : Activités des joueurs PlayStation Nombre de points Jouer à n’importe quel jeu 10 Jouer à n’importe quel jeu avec un autre joueur 15 Utiliser la fonction Partager 5 Obtenir un trophée bronze 5 Obtenir un trophée argent 10 Obtenir un trophée or 20 Obtenir cinq (5) trophées dans un seul jeu 25

3. Gagnez des récompenses exclusives Tous ceux qui s’inscrivent peuvent gagner un nouvel avatar exclusif et un thème en récompense quand la communauté atteint un objectif. Les récompenses seront envoyées directement sur les consoles PS4/PS5 par les notifications système environ 2 jours après la complétion de chaque objectif. En s’inscrivant, les joueurs éligibles peuvent s’affronter pour gagner de grands prix, qui comprennent une console PlayStation 5, l’ensemble d’anneaux portés par le roi, et un pack qui comprend un casque-micro sans fil Pulse 3D ainsi qu’une carte cadeau numérique de 100 $ américains (ou l’équivalent dans votre monnaie locale) pour le PlayStation Store. Les joueurs devront répondre à une série de trois questions qui seront postées sur playstation.com/seize-the-throne entre le 17 novembre 2021 à 19h00 CET et le 19 novembre 2021 à 8h59 CET. Voir le règlement officiel pour en savoir plus. Regardez la charte ci-dessous pour voir l’objectif communautaire de chaque étape, ainsi que les prix que vous pouvez remporter : Étape Une – Atteindre la Tour du roi Objectif communautaire : Atteindre un total de 25 M de points (Commence à partir du 2 novembre) :

Deux avatars PSN exclusifs.

Étape Deux – Accéder aux Chambres Intérieures Objectif communautaire : Atteindre un total de 100 M de points (Commence quand l’étape une est complétée) :

Cinq avatars PSN exclusifs.

Étape Trois – Entrer dans la Salle du trône Objectif communautaire : Atteindre un total de 160 M de points (Commence quand l’étape deux est complétée Un thème dynamique PS4) exclusif** :

Trois avatars PSN exclusifs. Cliquez ici pour en savoir davantage sur le programme et suivre les derniers progrès des objectifs communautaires. Assurez-vous de revenir régulièrement pour voir comment la Communauté s’en sort, quand chaque objectif est atteint, et quand l’étape suivante commence. * Un abonnement PS Plus n’est pas nécessaire pour participer. Inscriptions du 28 octobre jusqu’à la fin de l’étape 2. Le concours se termine le 19 novembre. Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus. Consulter les règles : playstation.com/seize-the-throne-rules. Aucun achat nécessaire. Ce tournoi est nul là où la loi l’interdit.

**Les utilisateurs de console PS5 ne pourront pas télécharger les thèmes PS4.

***Il y a 35 consoles PS5 et 35 casques-micro sans fil Pulse 3D à gagner (un pour chaque vainqueur dans les pays/régions participants). Il y a 3 ensembles d’anneaux du roi PlayStation à gagner (un pour le vainqueur de chaque groupe de la seconde partie). Voir le règlement officiel pour en savoir plus.

Si vous êtes intéressés par le casque Pulse 3D, il est disponible à partir de 99,99 € chez Amazon.fr.