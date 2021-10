Pokémon Café ReMix : la nouvelle version du free-to-play lancée sur Switch et mobiles, voici ce qu'elle apporte

La mise à jour majeure de ce délicieux jeu de puzzle aura lieu le jeudi 28 octobre.

D'importants changements arrivent dans Pokémon Café Mix, si importants que le jeu change même de nom et s'appellera désormais Pokémon Café ReMix ! Attendez-vous à vous amuser encore plus dans ce café rempli de Pokémon amicaux et de puzzles corsés. Cette mise à jour arrive le 28 octobre sur Nintendo Switch et appareils mobiles.

Dans Pokémon Café ReMix, les Pokémon avec lesquels vous vous liez d'amitié en terminant des puzzles pourront être recrutés. Cultivez votre affinité avec eux au maximum pour qu'ils rejoignent votre personnel motivé ! Puis en développant votre fine équipe de Pokémon, cette dernière pourra confectionner de nouvelles recettes ! Et si ce n'est pas suffisant pour attirer les clients, le bouche-à-oreille concernant ces nouveaux plats devrait assurément attirer de nouveaux Pokémon dans votre café ! Continuez d'agrandir votre établissement pour découvrir encore plus de surprises.

De nouveaux modes dans Pokémon Café ReMix !





En plus des niveaux classiques de Pokémon Café Mix, vous pourrez jouer à de tout nouveaux modes de jeux dans Pokémon Café ReMix !

Mode Clients (commandes principales)

Résolvez des puzzles pour proposer de délicieuses recettes aux clients Pokémon de passage dans votre établissement. À la tête de votre café, vous pouvez décider quelles commandes de client vous souhaitez remplir. Les glands dorés peuvent aussi vous servir à inviter des Pokémon différents.

Vous aurez désormais la possibilité de servir une énorme portion à un Pokémon afin d'augmenter votre affinité avec lui une fois sa commande terminée, ou encore proposer un plat additionnel à un Pokémon que vous avez déjà servi. Utilisez une de ces méthodes lorsque vous souhaitez recruter un client en particulier, ou obtenir des objets dédiés au développement d'un Pokémon spécifique.

Veuillez noter que le système actuel d'invitation de Pokémon prendra fin. De plus, vous pourrez participer au mode Super Café même si vous avez déjà rempli toutes les commandes disponibles actuellement. (Les commandes 1 à 300 seront disponibles au moment de la mise à jour.)

Mode Commandes terminées

Vous pouvez accéder au mode visite même après l'avoir terminé. Par exemple, si vous ne remportez qu'une étoile en terminant une commande, vous pourrez la retenter afin d'obtenir trois étoiles. En refaisant les commandes terminées, la différence d'étoiles obtenue sera ajoutée à votre niveau d'affinité avec le Pokémon que vous aurez servi avec cette nouvelle commande.

Mode Invention de recettes

Une fois que les Pokémon de votre personnel répondent à certaines conditions, vous pourrez proposer de nouveaux plats dans vos menus. Dans le mode développement, vous devez terminer un puzzle en assignant au poste de chef le Pokémon remplissant les conditions de réalisation du nouveau plat.

Mode entraînement

Entraînez des Pokémon de votre personnel pour faire monter leur niveau. Ils pourront ainsi aborder les puzzles avec des avantages et développer de nouveaux plats.

Mode Commandes supplémentaires

Les commandes principales disponibles jusqu'à présent deviendront désormais des commandes supplémentaires, et vous pourrez les rejouer jusqu'à la commande 1 200. Ce mode vous permettra aussi d'augmenter l'affinité que vous avez avec un Pokémon.

De plus, vous recevrez les récompenses spéciales suivantes en terminant certaines commandes, comme indiqué ci-dessous :

Commande 100 : Salamèche ;

Commande 600 : tenue Pikachu Chef ;

Commande 1 200 : tenue Lucario Chef.

Vos données de sauvegarde actuelles seront transférées après la mise à jour majeure, vous recevrez donc immédiatement les récompenses correspondantes aux commandes que vous avez terminées.

De nouveaux éléments, tels que les expertises Grumo pourront être utilisés sur les commandes supplémentaires, ce qui rendra les plus difficiles d'entre elles plus aisées lorsque vous développez vos Pokémon.

Les puzzles ont également été remis au goût du jour !





Système de complétion à trois niveaux

Les puzzles du mode visite et du mode entraînement auront trois niveaux de complétion en fonction de votre avancée dans les objectifs. Terminer un puzzle de niveau 1 sera plus facile qu'auparavant, alors que ceux de niveau 3 seront plus corsés.

Gameplay des puzzles revigoré avec l'ajout des expertises Grumo

Chaque Pokémon est doté d'une expertise Grumo qui peut être activée pour l'aider à finir des puzzles. Ces expertises Grumo permettent de supprimer certains Grumos du tableau d'un seul coup ! Vos Pokémon apprendront encore plus d'expertises Grumo en gagnant des niveaux et ils pourront donc supprimer encore plus de Grumos !

Renforcement de l'aide de Léa : les Mégaphones peuvent être combinés !

Les Mégaphones qui apparaissent dans l'aide de Léa seront renforcés et vous pourrez combiner jusqu'à quatre Mégaphones en un coup. La puissance et la direction de l'effet dépendront de la combinaison de Mégaphones que vous réaliserez, alors laissez parler votre créativité !

De nouveaux Pokémon et de nouvelles tenues





Une tonne de nouveaux évènements

Attendez-vous à tout un tas d'évènements dès l'arrivée de cette mise à jour majeure. Des Pokémon très attendus visiteront un à un votre café très prochainement !

Une tonne de nouvelles tenues

En augmentant le niveau de votre personnel, vous pourrez obtenir des tenues de couleurs différentes.

Vous pourrez également recevoir des tenues alternatives lors d'évènements ou en achetant un Pass premium ou l'Uniforme pour Pokémon, ce qui vous permet d'habiller vos Pokémon favoris comme jamais auparavant.

Changement du système d'énergie





Vous dépenserez désormais de l'énergie (et non plus des cœurs) lorsque vous préparerez des commandes. Avec ce nouveau système, vous consommerez une unité d'énergie dans tous les cas, que vous réussissiez un puzzle ou non. En vue des changements permettant aux joueurs et joueuses de refaire des commandes pour remporter plus d'étoiles ou entraîner des Pokémon, l'unité d'énergie sera consommée avant le lancement de la commande.

Auparavant, les Coeurs se rechargeaient en 30 minutes. Ce délai a été réduit à 15 minutes pour une unité d'énergie.

D'autres méthodes de recharge ou d'obtention d'énergie seront à votre disposition :

De l'énergie temporaire sera ajoutée en temps qu'objet. En l'utilisant, vous ne consommerez pas d'énergie pendant 30 minutes ;



Les membres d'une même équipe pourront s'envoyer mutuellement de l'énergie. La quantité d'énergie pouvant être transférée quotidiennement sera limitée.

Une maintenance de Pokémon Café Mix est prévue du 25 octobre à 2h00 UTC au 28 octobre à 2h00 UTC.

Enfilez vos tabliers et lancez-vous dans la découverte de toutes ces nouvelles fonctionnalités divertissantes dès l'ouverture de Pokémon Café ReMix !