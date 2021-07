Population: One, un mode éphémère XXL est de sortie !

Population: One propose régulièrement du nouveau contenu avec ses saisons. Le dernier en date, The Frontier nous emmène au Far West habillé de nos santiags et de Magnums en guise de pétoires. La carte, rhabillée pour l'occasion, offre la prise en charge de dix-huit à vingt-quatre joueurs en simultanée. Le jeu fait aussi la part belle aux modes éphémères. Après Advanced War et Super Advanced War, voici venu le mode Super Advanced War XXL.

Il reste dans la même veine que les deux précédents, les règles du Battle Royal sont inchangées, les zones d'apparition sont aléatoires à chaque partie et les deux équipes débutent à l'opposé l'une de l'autre. Ce qui fait la différence dans le mode XXL, c'est le nombre de joueurs en lice. Ce ne sont plus neufs joueurs par équipes, mais bien douze cette fois, soit un total de vingt-quatre combattants sur la carte, de quoi rendre les combats encore plus funs et explosifs, et ainsi exploiter pleinement la saison The Frontier.

Le mode est disponible depuis le premier juillet, mais n'avons pas à l'heure actuelle connaissance de sa date de clôture, alors trêve de bavardages, en piste !

Population: One est disponible sur les stores Oculus Quest, Oculus Rift et Steam VR. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à 349,99 €.