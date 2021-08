Population: One fait un tour au Moyen Âge avec le nouveau contenu Kingdom Age

Près de deux mois après le rachat de BigBox VR par Facebook, le studio lance la plus grande mise à jour gratuite de Population: One à ce jour, intitulée Kingdom Age. Le changement de décor est assez frappant puisque nous faisons un bond dans le temps ; après The Frontier et ses décors du Far West, cette fois-ci direction l'époque médiévale.

Ainsi, une partie de la map est occupée par un royaume composé d'un château mêlant bâtiments nobles et quartiers des paysans, sans oublier la tour du sorcier en ruine et les murs de fortifications. De quoi donner lieu à des batailles épiques dans des environnements démesurés, à botter à coup de cuissardes le croupion du félon. Cette nouvelle extension est articulée autour de quatre évènements gratuits répartis sur onze semaines, chacun possédant un rythme et un gameplay différent. Le studio tease d'ailleurs que l'évènement numéro deux pourrait proposer un nouveau mode de jeu, sans plus de précision, mais cela suffit pour nous mettre l'eau à la bouche. Durant ces nombreuses semaines, diverses récompenses gratuites viendront enrichir notre collection personnelle.

Parmi celles-ci, nous retrouverons de nouvelles skins d'armes ou de personnages (pour se mêler aux gueux et ne pas faire tache avec notre accoutrement du 21e siècle), mais aussi de nouveaux graffitis ou titres. Et pour parfaire cette reconstruction historique, l'épée Excalibur sera de la partie, enchantée par Merlin himself, afin de nous donner un boost de vitesse. Nous ne savons pas s'il faudra néanmoins la retirer de son socle en pierre.

Population: One Kingdom Age débute ce 5 août avec, à l'issue de ses quatre évènements, une bataille finale décisive entre la lumière et les ténèbres. Il faudra donc choisir son camp.

Le studio annonce même que l'équipe gagnante « marquera le monde de Population: One ». Rien que ça ! Cette courte vidéo est également l'occasion de découvrir certaines des nouvelles skins qu'il sera possible d'obtenir, tel celui de Dame Victoria prochainement disponible dans le magasin du jeu.







