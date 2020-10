PS5 : le design pointé du doigt, Osori Yatuhiro explique pourquoi la machine est si grande

La PlayStation 5 arrive bientôt dans nos magasins et elle se fait désirer. Toutefois, la taille de la machine ne fait pas l’unanimité chez les joueurs et beaucoup s’inquiètent de ne pas pouvoir la mettre dans leurs meubles TV. Cette grande taille a d’ailleurs fait l’objet de nombreux memes sur la Toile. De plus, après une virée dans les entrailles de la machine, Otori Yasuhiro, General Manager of Mechanical Design Department chez Sony Interactive Entertainment, prend la parole dans une interview accordée au site japonais XTech.

Ce dernier explique que la PlayStation 5 doit sa grandeur à l’énorme ventilateur de 45 mm d’épaisseur, qui va refroidir efficacement la carte-mère de la plateforme des deux côtés. Il a également affirmé que la PS5 aurait pu être plus petite si Sony avait opté pour deux ventilateurs. Mais ces derniers se seraient révélés plus durs à faire fonctionner en plus d'augmenter les coûts de production... Quoi qu’il en soit, il semblerait que cet énorme « Cooling Fan » présente de nombreux avantages. Les YouTubeurs et les journalistes japonais ayant pu mettre la main sur la machine vantaient l’absence totale de bruit ; nous vous confirmerons cela quand nous pourrons mettre la main sur la fameuse plateforme.

Rappelons que la date de sortie de la PS5 est fixée au 19 novembre 2020.

