PS5 : Sony fête le 1er anniversaire de sa console en chiffres

Aujourd'hui, nous célébrons les 20 ans de la première Xbox, mais la PlayStation 5 de Sony fête également cette semaine son premier anniversaire. Une année de lancement en demi-teinte avec finalement peu de jeux exclusifs à se mettre sous la dent, mais le constructeur japonais a tout de même tenu à marquer le coup en partageant quelques informations et chiffres intéressants.

Sony rappelle ainsi sur le blog PlayStation que des titres comme Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal et Deathloop sont disponibles sur PS5, qu'il a racheté des studios comme Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque et Nixxes, et que de gros jeux développés par les PlayStation Studios sont attendus à l'avenir, dont God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West et le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic. D'ailleurs, Sony précise que plus de 360 jeux PS5 ont été développés par des studios partenaires et que plus de 25 titres sont en conception chez les PlayStation Studios.

Et même si les exclusivités ne sont pas légion, les joueurs font chauffer la PS5 depuis un an, cumulant plus de 4,6 milliards d'heures de jeu et ayant diffusé plus de 26 millions d'heures de contenu. Et voici même les dix titres les plus joués sur PlayStation 5 :

Fortnite ;

; Call of Duty: Black Ops Cold War ;

; FIFA 21 ;

; NBA 2K21 ;

; Assassin’s Creed Valhalla ;

; Destiny 2 ;

; MLB The Show 21 ;

; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ;

; Demon’s Souls ;

; NBA 2K22.

Enfin, Sony rappelle que la PlayStation 5 a été la console qui s'est le mieux vendue à son lancement, avec à l'heure actuelle 13,4 millions de PS5 écoulés, malgré les soucis de stock. Le constructeur s'en excuse encore et affirme faire tout ce qu'il peut pour proposer des machines à la vente, même si aux dernières nouvelles, cela ne va pas s'arranger de si tôt. Si vous avez la chance d'avoir la PS5, vous pouvez retrouver des accessoires et jeux sur Amazon.