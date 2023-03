PSVR 2 : les ventes du dernier casque de Sony pourraient être supérieures à celui du PSVR 1

Sorti il y a un peu plus de deux semaines, le PSVR 2 bénéficie globalement de bons retours. Hiroki Totoki, futur directeur financier de Sony, prévoit un bel avenir pour le dernier casque VR console.

Rappelez-vous, avant le lancement du casque, Bloomberg avait rapporté que Sony ne s'attendait pas à un succès faramineux au niveau des ventes (voir article), et cette dernière a réfuté ladite information, désormais, c'est au tour du futur directeur financier de la firme de nous dévoiler son point de vue :

Nous sommes très heureux de lancer le PSVR2 pour la PS5. Avec le PlayStation VR 1, nous avons vendu plus de cinq millions d'unités, et je pense que nous avons de bonnes chances de dépasser ce chiffre avec le PSVR 2.

Le PSVR 1 a été lancé à l'automne 2016 et, à la fin de l'année 2019, plus de cinq millions d'unités avaient été vendues en un peu plus de trois ans. Récemment, c'est Meta qui a évoqué la vente de 20 millions de casques (voir article). Le marché de la VR constitue toujours à l'heure actuelle une niche, mais l'impulsion donnée par Zuckerberg et ses équipes ces dernières années pourraient avoir un effet collatéral sur les ventes du PSVR 2, Sony avait d'ailleurs remercié Meta à ce propos (voir article).

Dans quelques semaines, Sony pourrait communiquer le nombre de précommandes et d'unités vendus. A titre comparatif, 915 000 PlayStation VR 1 avait été vendu au cours des 5 premiers mois suivant le lancement. Les prochaines fêtes de fin d'année s'annoncent donc crucial pour le PSVR 2, qui pourrait en plus profiter d'un catalogue de jeu étoffé ainsi qu'une possible baisse de prix, pouvant concurrencer la sortie d'un certain Meta Quest 3.

Dans tous les cas, bien que Totoki reste prudent dans ses déclarations, ce dernier se veut optimiste sur le marché de la VR, pensant qu'il pourrait devenir l'un des domaines de croissance les plus importants dans le domaine des médias et du divertissement au cours de la première moitié de cette décennie.

A bien des égards, cet optimisme, si elle se confirme autant auprès des équipes de Sony qu'auprès des ventes, pourrait faire du bien au PlayStation VR 2 et pour la VR au sens large, avec des jeux de plus en plus nombreux et grandiloquents, ce qui pourrait grandement aider les indécis à franchir le pas de la réalité virtuelle.

Le PlayStation VR 2 est d'ores et déjà disponible et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.