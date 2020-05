PUBG : Dinoland au cœur d'une nouvelle vidéo avec Jonathan Frakes (Star Trek)

PlayerUnknown's Battlegrounds a débuté avec un simple mode Battle Royale sur une seule carte, mais depuis, le titre a bien évolué, rajoutant notamment des maps. Les développeurs ont donc eu l'idée de créer tout un lore autour de l'univers PUBG, avec notamment une cinématique à Erangel au lancement de la Saison 4.

Mais PUBG en est déjà à la Saison 7, et la carte Vikendi a eu droit à quelques changements, notamment concernant Dinoland. Les développeurs partage donc une nouvelle vidéo cette semaine revenant sur la création de ce parc d'attractions, fondé par un certain Carl Johann Lindh dans les années 70. Malheureusement, la mascotte Alex le T-Rex est morte lors d'un accident, et d'autres incidents ont eu lieu peu après, laissant penser à une malédiction planant sur la famille Lindh. Une vidéo à découvrir ci-dessus, et qui met notamment en scène Jonathan Frakes, célèbre pour son rôle du Commander William T. Riker dans Star Trek : La Nouvelle Génération.

Pour rappel, PUBG est disponible depuis peu sur Google Stadia, il est même jouable gratuitement pour les abonnés Stadia Pro.