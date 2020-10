PUBG jouable sur PS5 et Xbox Series X et S dès le lancement, des détails sur le framerate next-gen donnés

Plus de trois ans après sa sortie, PlayerUnknown's Battlegrounds a encore la cote, alors c'est en toute logique qu'il va continuer à vivre sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. PUBG Corporation n'avait pas encore précisé les spécificités ou même les dates de sortie de ces versions, mais c'est aujourd'hui chose faite.

Bonne nouvelle, PUBG sera rétrocompatible dès le lancement des consoles, à savoir le 10 novembre sur Xbox Series X et S, et le 12/19 novembre sur PS5. Pas besoin de repayer les éditions next-gen, vous pourrez télécharger gratuitement les nouvelles versions et conserver votre progression si vous passez de la PS4 à la PS5 ou de la Xbox One aux Xbox Series X et S. Le cross-play sera encore activé, pour jouer sur des serveurs communs depuis toutes les consoles.

Côté technique, vous pourrez jouer jusqu'en 60 fps sur PS5 et Xbox Series X en sélectionnant l'option Framerate Priority, introduite avec le patch 9.1 sur Xbox One X et PS4 Pro. Le message des développeurs ne parle pas de résolution, mais si le topo est le même que sur génération actuelle, le choix d'un framerate élevé devrait se faire au détriment de la 4K... Si la version Xbox Series X est calquée sur celle de la Xbox One X, celle de la Xbox Series S sera basée sur celle de la Xbox One S, et ne pourra dans un premier temps qu’atteindre les 30 fps : les deux consoles devraient tout de même accueillir une mise à jour pour doubler leur framerate dans un futur proche. Attendez-vous dans tous les cas à « des performances de jeu extrêmement fluides et stables, avec des chargements plus rapides et peu ou pas de chutes d'images grâce à la puissance de la prochaine génération ».

PUBG est actuellement disponible à partir de 8,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PUBG : la Saison 9 présentée avec la carte de Paramo