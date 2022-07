PUBG: Battlegrounds enfin jouable en 4K et à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X et S avec le patch 18.2

Comme prévu, Krafton vient de lancer cette semaine sur consoles la mise à jour 18.2 de PUBG: Battlegrounds. Déjà disponible sur PC depuis le 13 juillet dernier, elle rajoute notamment la carte Deston en plus de diverses autres nouveautés, mais les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S ont droit à une surprise.

Enfin, PUBG: Battlegrounds est jouable jusqu'en 4K et à 60 fps sur les consoles dernière génération de Sony et Microsoft. Il est même possible d'activer le FXAA et le TAA (Fast Approximate Anti-Aliasing et Temporal Anti-Aliasing) pour améliorer le rendu graphique, mais bien évidemment, tout cela dépend de votre console. Krafton partage ainsi un tableau récapitulatif, seule la Xbox Series X permet de jouer en vraie 4K et à 60 fps avec le FXAA et le TAA activés, la PlayStation 5 se contentant d'une image en QHD.

Pour en revenir au patch 18.2, il rajoute des ascendeurs, des parachutes d'urgence, des pompes à essence ou encore des hydroglisseurs, tout cela avait été détaillé il y a quelques jours. PUBG: Battlegrounds est disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

