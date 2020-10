Rainbow Six Siege : le mode culte Golden Gun fait son retour pour une durée très limitée

Ubisoft innove encore avec l'Année 5 de Rainbow Six Siege en introduisant les modes Arcade, des expériences temporaires qui viendront dynamiser la communauté de temps à autre. Attrition y avait passé une tête en juillet, et cette semaine, c'est le premier mode Arcade qui fait son retour pour quelques jours : Golden Gun.

Le principe reste le même qu'auparavant, à savoir des parties où nous sommes armés d'un pistolet capable de tuer en une balle, mais qui doit être rechargé à chaque tir. Les matchs se dérouleront avec les règles de Sécurisation de Zone sur Frontière, Littoral et Maison, avec les attaques de mêlée et les gadgets utilisables, et l'impossibilité de jouer Mira, Goyo et Amaru, ou de poser un bouclier défensif.

L'évènement Golden Gun 2.0 n'est jouable que du 1er au 5 octobre, et sur cette période, vous pouvez récupérer la skin Extravagance dorée du D-50 ad vitam æternam en l'échangeant contre 360 Crédits R6 ou 12 500 Renommée dans la boutique. Rainbow Six Siege est en ce moment disponible pour 14,99 € à la Fnac.

