Rainbow Six Siege : Ubisoft aimerait le passer en free-to-play, mais a peur du smurfing

Rainbow Six Siege va fêter en fin d'année ses cinq ans, mais il faut encore passer à la caisse pour avoir le jeu de base, incluant une sélection limitée d'Agents, puis acheter les pass annuels pour obtenir les autres personnages. Hors promotions, le titre coûte 19,99 €, de quoi rebuter les joueurs curieux, et Ubisoft aimerait bien passer son jeu en free-to-play.

C'est ce qu'a déclaré le directeur du jeu Leroy Athanassoff à PC Gamer lors du Six Invitational 2020, un souhait partagé par de nombreux développeurs, mais le choix revient au studio. Par ailleurs, proposer un jeu free-to-play demanderait quelques ajustements, notamment pour éviter le smurfing. Aucun lien avec les petits bonshommes bleus de Peyo, il s'agit d'une pratique consistant à se créer un compte secondaire et jouer contre des adversaires avec un rang classé inférieur à celui du compte principal, ce qui casse totalement le matchmaking des parties compétitives. À 20 € le jeu, c'est évitable, mais en passant Rainbow Six Siege free-to-play, ce serait la porte ouverte au smurfing, chose qu'essaye d'éviter Ubisoft au maximum.

Le studio lutte d'ailleurs déjà contre ça avec un matchmaking basé sur le ratio Victoire/Défaite, mais il est aisé de le contourner en perdant volontairement des matchs et voir ainsi son classement baisser. Ubisoft veut améliorer ce système en s'inspirant de celui de Dota 2, qui analyse plus en profondeur certaines statistiques comme le ratio Tués/Morts. Ainsi, un joueur avec ratio Tués/Morts élevé, mais un ratio Victoire/Défaite très bas serait directement identifié comme faisant du smurfing, et sanctionné par Ubisoft.

Vous l'aurez compris, malgré la volonté des développeurs, ce n'est pas demain la veille que Rainbow Six Siege sera jouable gratuitement. Le titre est pour rappel attendu sur PlayStation 5 et Xbox Series X au lancement, avec du cross-play entre les générations de consoles.

