La PS4 en reconditionné… c'est aussi un bon plan !

Au cours du dernier trimestre 2021 avec les fêtes de fin d'année en point d'orgue, Sony a « seulement » écoulé 3,9 millions de consoles de jeu PlayStation 5. Avec la pénurie mondiale de composants et les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, le groupe japonais a revu à la baisse ses objectifs avec 2,1 millions de PS5 sur la période de janvier à mars 2022.

Autant dire que la PS5 restera difficile à trouver. C'est aussi une raison pour laquelle Sony continue d'assurer et même relance la production de la PS4 tout au long de cette année 2022. Sur les trois derniers mois de 2021, ce sont ainsi 200 000 unités de PS4 qui ont été livrées par Sony.

Il n'est toutefois pas nécessairement judicieux de taper dans le neuf pour la PS4. C'est à ce niveau que le marché du reconditionné est susceptible d'offrir une solution et plusieurs garanties. Avec des prix avantageux, la licorne française Back Market propose par exemple une sélection de PS4 avec ses modèles PS4 Pro et PS4 Slim. L'acheteur dispose de 30 jours pour changer d'avis et d'une garantie contractuelle de 12 mois.

Le reconditionné, c'est aussi pour les consoles de jeu





Et puisque la PS4 a encore quelques beaux jours devant elle avec une durée de vie qui se prolonge, le marché du reconditionné n'a pas pour seul intérêt de faire des économies pécuniaires, c'est également un geste pour la planète qui contribue par exemple à la réduction des déchets à traiter.

Évidemment, Sony continuera dans le même temps d'utiliser des ressources pour fabriquer ses PS4 neuves avec leur production relancée...

Selon une étude de l'autorité des télécoms Arcep, de plus en plus de consommateurs ont recours au marché du reconditionné pour l'obtention d'un smartphone de seconde main, avec pour bénéfice de profiter de certaines garanties techniques ou de qualité de service. Un marché qui a néanmoins tendance à se concentrer sur les terminaux haut de gamme, et avec des marques comme Apple et Samsung.

Reste que s'il est de plus en plus fréquent d'évoquer les vertus du reconditionné pour des appareils comme principalement les smartphones, elles existent aussi pour une gamme d'appareils bien plus large qui comprend donc les consoles de jeu. Dans l'attente de la PS5 en reconditionné ?