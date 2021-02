Red Dead Online se trouve Un Nouvel Employeur pour 3 missions en solo, d'autres quêtes du genre à venir

Après plusieurs semaines de train-train notamment passées à étoffer les missions du Chasseur de Primes avec de nouvelles cibles, Red Dead Online frappe un grand coup aujourd'hui avec les missions Un Nouvel Employeur. Il s'agit de 3 objectifs rejouables à l'infini avec des récompenses qui varient selon 3 niveaux de difficulté, qui ont une particularité : elles sont exclusivement jouables en solo ! Sur la même lignée que le Braquage de Cayo Perico de GTA Online, lui faisable seul ou à plusieurs, Rockstar Games veut donc développer les parties en solitaire, et si vous aimez ça, réjouissez-vous : d'autres missions Un Nouvel Employeur seront ajoutées à l'avenir.



Pour les détails des 3 premières, ça se passe ci-dessous.

Avis à tous les travailleurs et mercenaires de l'Ouest sauvage de Red Dead Online : trois nouvelles missions en solo sont désormais disponibles par télégramme. Émanant d'un mystérieux « J », les missions Un nouvel employeur attendent les personnes prêtes à accomplir des missions et tâches dangereuses en échange de monnaie sonnante et trébuchante.

PALEFROI À L'ŒIL

Les Braithwaite négocient l'achat d'un pur-sang arabe sauvage de course à la robe blanche à Emerald Ranch. Vous devez interrompre les négociations et apaiser le cheval afin de le ramener à votre contact. Ce cheval vaut son pesant d'or, attendez-vous à être pris en chasse.

EFFRACTION FRUCTUEUSE

Il paraît que le maire de Saint Denis s'enrichit grâce à des bijoux saisis qui sont introduits clandestinement dans les États. Le maire garde son précieux butin dans un manoir sous haute surveillance. Entrez-y, emparez-vous des bijoux et ressortez vivant.

ESCORTE

Vous devez assurer la sécurité d'un chariot en provenance de Brittlebrush Trawl. Il vous faudra user de tous vos talents pour faire face aux attaques et aux obstacles sur la route. Que vous décidiez d'escorter le chariot depuis votre cheval ou en tant que passager, votre seul objectif est de l'amener à destination, que le conducteur périsse en chemin ou pas. Et surtout, ne posez pas de questions au sujet de la cargaison.

Chaque nouvelle mission dispose de trois niveaux de difficulté et devient plus complexe quand vous la rejouez. Pour lancer Un nouvel employeur, récupérez votre courrier dans le bureau de poste le plus proche ou ouvrez le coffre de votre camp. Et bonne nouvelle pour les explorateurs solitaires, ces trois missions sont jouables uniquement en solo. Consultez le télégramme dans votre sacoche pour obtenir toutes les informations essentielles avant de vous mettre en route. Et ne manquez pas d'autres nouvelles missions à venir prochainement.