Replaced : le studio biélorusse repousse la sortie à 2023

Lors du Xbox & Bethesda Games Showcase à l'E3 2021, Sad Cat Studios et Coatsink ont dévoilé Replaced, un jeu d'action et de plateforme en 2,5D à l'ambiance rétrofuturiste, qui nous mettra dans la peau d'une IA piégée dans un corps humain. Un titre à l'origine attendu en 2022, mais qui vient d'être repoussé.

Dans un communiqué, Sad Cat Studios explique qu'il est basé en Biélorussie, avec des développeurs venant notamment d'Ukraine. Autant dire que l'ambiance n'est pas au beau fixe depuis l'invasion de ce dernier pays par la Russie en début d'année, l'équipe a été davantage occupée à mettre en sécurité ses employés et leurs familles qu'à développer Replaced. La conception du jeu vient tout juste de reprendre, mais le studio annonce d'emblée qu'il ne pourra pas tenir la période de sortie initiale.

Sad Cat Studios met la priorité sur la santé physique et mentale de son équipe, Replaced est donc désormais attendu en 2023 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, personne ne lui en voudra pour ce report. Le jeu sera inclus dans le Xbox/PC Game Pass dès son lancement, vous pouvez vous abonner à 29,99 € pour trois mois via Amazon.

