Requisition VR : une date de sortie annoncée pour le jeu coop avec des zombies à la sauce DIY

De l'eau a coulé sous les ponts depuis notre dernier focus au sujet du prochain jeu du studio Arcadia, Requisition VR. Le jeu sort de sa phase de bêta et est annoncé pour le 22 septembre prochain sur PC VR.

Le titre sera disponible sur le store SteamVR à cette adresse et emmènera le joueur dans une campagne solo, voire avec 3 autres joueurs pour défier les zombies ou plutôt résister à leurs assauts de manière vraiment déjantée. Le mode PvP sera, lui aussi, de la partie pour sans doute toujours plus de difficulté, les morts n'étant pas vraiment très futés.

Un virus inconnu se répand à travers le monde. Les rues des grandes villes grouillent de hordes de mutants. Les monstres sont partout, et il ne reste plus qu’une poignée de survivants, dont vous. Pour survivre, oubliez les films de zombies du grand écran. Assemblez plutôt une arme à partir d’une batte de baseball et d’un grille-pain, et repoussez les légions des morts-vivants. Trouvez refuge dans des maisons désertes, pillez et fabriquez ce dont vous avez besoin, et luttez seul ou dos à dos avec vos amis dans ce jeu de tir et d’aventure apocalyptique en réalité virtuelle.

Le gameplay de Requisition VR a de quoi charmer les amateurs d'hémoglobine qui souhaiteraient voir autre chose que du déjà-vu, et ça tombe bien, car ce nouveau titre saura tirer son épingle en proposant d'aller castagner les macchabées à la sauce Dead Rising 4 (lire notre test), c'est-à-dire grâce à un système de crafting assez poussé, permettant de s'adonner à la création d'objets contondants, saillants, détonants et même plus encore, afin d'exercer notre style avec classe. Des centaines de combinaisons d'items sont possibles pour rendre la boucherie encore plus juteuse. Le jeu autorisera aussi les joueurs à personnaliser leurs avatars.

Le titre est déjà porté sur Meta Quest, mais en attente d'approbation par Oculus pour 2022, et la version PSVR est quant à elle prévue pour l'été/fin d'année 2022. La version PSVR 2 est aussi en discussion. Mais ce n'est pas tout, le studio annonce ne pas exclure l'idée de porter le jeu sur écran plat. Cependant, il n'est pas fait mention de l'aspect cross-platform.