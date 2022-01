RequisitionVR : focus sur ce jeu de survie en coop au gameplay zombiesque !

Les titres de zombie et le jeu vidéo, c'est une longue histoire d'amour, et en réalité virtuelle, c'est carrément fun. Cependant, il y a de tout, du bon comme du mauvais, et les titres proposant de la coopération ne courent pas les rues. Le dernier en date, After The Fall, ne nous a que moyennement convaincus à cause de son aspect trop arcade et son gameplay vraiment simpliste (lire notre test). Toutefois, notre regard se porte aujourd'hui vers un nouveau jeu, RequisitionVR.

Le titre édité par le studio londonien Spheroom et développé par Arcadia, à qui nous devons Hinge (un jeu d'horreur qui nous plonge dans des environnements à l'atmosphère oppressante, où les lois de la physique et de l'espace temps sont chamboulées), propose une sérieuse alternative aux concurrents de la scène zombiesque. Si le contexte reste plus ou moins le même que pour les autres jeux du genre, puisqu'il s'agira de survivre dans un monde apocalyptique frappé par un virus (et blablabla...) en solo comme en coopération, c'est au niveau du gameplay que RequisitionVR compte tirer son épingle du jeu.

Il propose d'aller se frotter aux macchabées à la sauce Dead Rising 4 (lire notre test), c'est-à-dire qu'il dispose d'un système de crafting assez poussé, permettant de s'adonner à la création d'objets contondants, saillants, détonnants et même plus encore, afin d'exercer notre style avec classe. Le tisonnier au coin de la cheminée et la disqueuse de papa ne viennent pas à bout des vilains ? Pas de panique, RequisitionVR nous offre plus de 500 combinaisons d'items possibles pour rendre la boucherie encore plus sanglante. Comme la vidéo le montre, il est possible de marier tout et n'importe quoi, et ainsi de créer un lance-fourchettes grâce à un grille-pain bourré de couverts, de scotcher ce fameux grille-pain à une ventouse de toilette pour faire une masse, ou de créer une grenade avec un Nokia 3310.

Bref, vous voyez le truc venir, le massacre risque de prendre une tournure vraiment ludique. Les Freddies n'ont qu'à bien se tenir ! De plus le système physique du jeu nous permettra d'interagir avec les divers objets et éléments de décors, et de joindre plaisir et créativité en imaginant des effets de levier et en créant des enchaînements façon dominos. Le système de collision n'est pas en reste et proposera des combats de mêlée de qualité avec des zombies animés comme des poupées de chiffon qu'il est possible de transpercer en y laissant ses outils.

L'inventaire promet lui aussi d'être fourni et devrait ressembler à ce que nous connaissons dans The Walking Dead: Saints & Sinners.

Une zombie party serait bien triste en solo, donc même si RequisitionVR proposera une campagne solo avec un mode histoire, il sera possible de lancer les festivités avec trois autres joueurs. Le mode coopération transportera donc les quatre amis dans les modes de jeux suivants, pour défaire plus d'une dizaine d'ennemis différents ainsi que quatre boss :

Home Alone : dans ce mode, à la Maman j'ai raté l'avion, un joueur défend la maison et met en place des pièges, tandis que les autres joueurs la prennent d’assaut en essayant de reconnaître et de contourner tous les obstacles ;

: dans ce mode, à la Maman j'ai raté l'avion, un joueur défend la maison et met en place des pièges, tandis que les autres joueurs la prennent d’assaut en essayant de reconnaître et de contourner tous les obstacles ; Short Session : les joueurs apparaissent sur une carte aléatoire et ont 20-25 minutes pour défendre une maison contre une horde de zombies ;

: les joueurs apparaissent sur une carte aléatoire et ont 20-25 minutes pour défendre une maison contre une horde de zombies ; Raid : les joueurs voyagent entre différents endroits qu’ils doivent piller et défendre contre des hordes de zombies.





Prévu en accès anticipé à partir du 24 février 2022 sur la plateforme SteamVR, RequisitionVR proposera alors uniquement la partie solo ainsi que les modes coopératifs Home Alone et Short Session. Le mode Raid suivra après la phase d'accès anticipé, tout comme un Battle Royale dans lequel huit à seize joueurs pourront s'affronter !

Le titre est déjà porté sur Meta Quest, mais en attente d'approbation par Oculus pour 2022, et la version PSVR est quant à elle prévue pour l'été/fin d'année 2022. Mais ce n'est pas tout, le studio annonce ne pas exclure l'idée de porter le jeu sur écran plat. Cependant, il n'est pas fait mention de l'aspect cross-platform.

Nous en saurons bientôt plus et avec ces promesses nous sommes maintenant vraiment impatients ! Nous vous laissons avec ces quelques exemples amusants de crafting.

