Resident Evil : encore un jeu listé par l'ESRB sur une console récente

Officiellement, nous ne savons rien des plans de Capcom concernant sa franchise Resident Evil. Le studio japonais n'a pas encore confirmé la suite de RE Village, qui devrait permettre d'incarner un autre personnage qu'Ethan Winters, ni le prochain opus à avoir droit à un remake après RE 4. Mais des informations continuent de fuiter.

En début d'année, l'ESRB, qui classifie les jeux vidéo en Amérique du Nord, a listé dans sa base de données Resident Evil 6 pour Xbox Series X|S, laissant penser à une version améliorée de cet opus pour les consoles modernes. L'ESRB est déjà de retour et liste cette fois Resident Evil 5, toujours pour Xbox Series X|S uniquement. Cet opus avec Chris Redfield et Sheva Alomar est sorti à l'origine en 2009 et nous emmenait en Afrique pour enquêter sur un virus. Un survival-horror sous le cagnard qui valait surtout le détour pour son excellent mode coopératif. Comme RE 6, RE 5 est déjà jouable sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité des portages Xbox One et PS4.

Pour rappel, selon un insider, Capcom préparerait des remakes de Resident Evil Zero et Resident Evil: Code Veronica, difficile de savoir quels sont les plans concernant ces Resident Evil 5 et 6. Le studio japonais pourrait très bien vouloir une nouvelle sortie avec quelques améliorations graphiques et pourquoi pas sous forme de bundle, histoire d'alléger le prix si les nouveautés techniques sont rares.

Les remakes des Resident Evil cartonnent, Capcom a récemment mis à jour sa liste de Platinum Titles, dévoilant que RE 2 Remake a dépassé les 15 millions de copies vendues, tandis que Resident Evil 4 Remake a déjà atteint les 9,2 millions d'exemplaires écoulés. De leurs côtés, RE 5 et RE 6 ont tous les deux 9,5 millions de ventes, les titres sont déjà très populaires.

