Resident Evil Village : 3 nouvelles images avec des créatures repoussantes pour frissonner

Malgré de rares et courtes apparitions dans les médias, Resident Evil Village n'a pas vraiment fait parler de lui depuis une présentation pas des plus intéressantes au Tokyo Game Show 2020. Alors forcément, la moindre évocation du jeu reste un évènement. IGN a eu le privilège d'obtenir 3 images inédites du projet, et de les partager sur la Toile. Nous y retrouvons une étrange créature humanoïde velue, une autre repoussante errant dans la neige, et enfin un plan sur un château autour duquel virevoltent quelques volatiles. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris.



Le producteur Peter Fabiano s'est au passage exprimé dans les colonnes du site, pour un discours malheureusement peu instructif.

Nous sommes vraiment ravis que les fans découvrent Resident Evil Village lors de sa sortie en 2021. Nous pensons que c'est une accumulation de tous les meilleurs éléments des jeux Resident Evil des 25 dernières années, avec tout ce que les fans aiment dans un survival-horror imprégné d'action et de nouvelles surprises. Bien sûr, il y a beaucoup d'énigmes à résoudre et de mystères à dévoiler. Nous espérons que les fans apprécieront d'explorer le village désolé et enneigé dans lequel Resident Evil Village se déroule, où les nouveaux ennemis de la franchise les attendent. Les joueurs reprendront le contrôle d'Ethan Winters et découvriront davantage l'histoire qui se déroule dans Resident Evil 7: Biohazard. Les nouvelles technologies nous permettent d'immerger les joueurs dans le jeu d'une manière que nous ne pouvions pas réaliser auparavant, dans ce que nous espérons que ce sera le jeu Resident Evil le plus palpitant à ce jour.

Officiellement, Resident Evil Village est prévu pour l'année prochaine, mais selon de récentes fuites, il pourrait sortir fin avril 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. D'ici là, Resident Evil 3 est disponible à partir de 35,05 € sur Amazon.fr.

