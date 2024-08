RetroRealms: Halloween et Ash vs Evil Dead, voici déjà le premier jeu mystère de Boss Team Games

Hier, IGN dévoilait en exclusivité que Boss Team Games, éditeur d'Evil Dead: The Game, travaillait sur deux jeux vidéo tirés de la franchise Halloween de John Carpenter. Le premier titre se dévoile dès aujourd'hui, mais il est clairement loin des attentes des fans. Voici RetroRealms: Halloween et Ash vs Evil Dead :

RetroRalms sera en fait une série de jeux 16-bits pour ordinateurs et consoles, les deux premiers titres seront donc RetroRealms: Halloween et RetroRealms: Ash vs Evil Dead, respectivement adaptés du slasher culte de 1978 et de la série Starz. Même si les graphismes sentent bon le début des années 90, les jeux d'arcade ne devraient pas manquer d'ambition, car chaque opus sera vendu 24,99 $ au format numérique, ou en édition physique Double Feature contre 49,99 $. Boss Team Games précise d'acheter les deux jeux permettra de débloquer des fonctionnalités crossover entre les deux univers, mais en guise de bonus de précommande, les joueurs recevront les personnages Laurie Strode et Kelly Maxwell en DLC.

La date de sortie de RetroRealms: Halloween et RetroRealms: Ash vs Evil Dead est fixée au 18 octobre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Maintenant, tout le monde attend de découvrir le jeu Halloween sous Unreal Engine 5 conçu en collaboration avec John Carpenter ! Vous pouvez retrouver l'intégrale d'Ash vs Evil Dead à 76,98 € sur Amazon.