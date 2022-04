Return to Monkey Island : premières images pour le point & click de Ron Gilbert

À la surprise générale, Terrible Toybox et Devolver Digital ont annoncé au début du mois Return to Monkey Island, nouvel épisode de la série culte de LucasArts, désormais dénommé Lucasfilm Games. Le titre est conçu par Ron Gilbert et Dave Grossman, et a déjà tout pour séduire les fans.

Mais alors que le jeu est attendu dans les prochains mois, nous n'avons pour le moment eu droit qu'à un teaser. Bonne nouvelle cependant, AdventureGamers s'est entretenu avec les développeurs, l'occasion pour lui de partager de premières images de Return to Monkey Island. Le style visuel sera évidemment plus moderne que dans les années 90. Nous pouvons déjà découvrir un palais de justice, la rue principale de l'Île de Mêlée ou encore la boutique d'un serrurier, que nous devrions donc croiser pendant l'aventure.

Il est certain que Return to Monkey Island refera encore parler de lui prochainement, le point & click est attendu en 2022, sur des plateformes encore inconnues. Vous pouvez retrouver The Curse of Monkey Island à 5,69 € sur GOG.com.