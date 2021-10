Returnal : une fonction de sauvegarde particulière et un mode Photo ajoutés par la mise à jour 2.0

Returnal a divisé à sa sortie plutôt cette année, ce shooter très exigeant n'étant après tout pas fait pour tout le monde. Il propose en effet de longues missions sous tension avec un système de checkpoint très sévère, et aucune possibilité de sauvegarder. Cette difficulté fait partie intégrante de l'expérience, mais les développeurs avaient dit qu'ils cherchaient une solution pour intégrer un système de sauvegarde, sans avoir trouvé la bonne idée à ce moment.

Bonne nouvelle, ils ont avancé sur le sujet, et lancent même la fonctionnalité avec une mise à jour 2.0 aujourd'hui même. L'option Suspendre le cycle permet ainsi d'interrompre sa partie pour éteindre sa console et faire autre chose, avant de la reprendre ensuite là où nous nous étions arrêtés. Une fois la partie relancée, le point de sauvegarde disparaît : il ne s'agit donc pas d'un checkpoint à activer où nous le désirons, mais bien d'une simple fonction de pause. À côté de ça, le patch ajoute également un mode Photo détaillé ci-dessous par Harry Krueger, directeur créatif.

Bonjour à toutes et à tous ! Ces derniers mois, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous regarder jouer à Returnal, à apprendre de vos expériences et à vous écouter raconter comment vous avez surmonté les innombrables défis d’Atropos. Returnal a reçu un accueil fantastique et nous sommes très heureux et reconnaissants de voir tant de monde s’amuser avec notre jeu. Par ailleurs, l’équipe de Housemarque a été attentive à vos commentaires et je suis donc fier de vous annoncer notre mise à jour 2.0, disponible aujourd’hui.

Suspendre le cycle

L’une des principales nouveautés de cette mise à jour est la fonction Suspendre le cycle, qui vous permettra de mettre en pause votre cycle pour le reprendre plus tard. Vous pourrez ainsi quitter le jeu et éteindre votre console sans perdre votre progression. La structure du jeu reste cependant inchangée, ce qui signifie que cette fonction n’est pas la traditionnelle option « Sauvegarder » que l’on retrouve dans d’autres jeux : lorsque vous suspendez le cycle, Returnal crée simplement un point de suspension à usage unique. Quand vous reprendrez votre partie, ce point de suspension sera effacé et ne pourra plus être utilisé. La partie reprendra exactement là où vous l’aviez laissée, et si vous voulez à nouveau suspendre le cycle, votre progression sera enregistrée à partir d’un nouveau point. Notez toutefois qu’il existe des restrictions : par exemple, vous ne pourrez pas créer de point de suspension durant les combats de boss, les cinématiques, les séquences en vue subjective ou les affrontements intenses qui émaillent le jeu, car nous estimons que certains moments de Returnal se doivent d’être vécus sans interruption, afin de préserver le déroulement prévu des défis.

Grâce à cette approche, nous pouvons conserver l’esprit « rogue-like » et les enjeux élevés de chaque cycle tout en offrant une autre façon de profiter du jeu à ceux qui aiment jouer à Returnal par petites sessions. La prochaine fois qu’on frappe à votre porte alors que vous êtes en pleine exploration d’Atropos, vous pourrez donc suspendre le cycle et reprendre votre aventure plus tard.

Mode Photo

Outre la suspension de cycle, nous avons travaillé sur une autre fonction que vous avez été nombreux à nous demander et qui sortira elle aussi à l’occasion de cette mise à jour : le mode Photo. Le voyage de Selene est riche en moments mémorables qui méritent d’être immortalisés ; que vous dansiez au milieu des balles ou que vous vous accordiez quelques instants de calme pour apprécier la beauté ténébreuse d’Atropos, notre mode Photo vous permettra de capturer chaque étape de votre périple dans toute sa splendeur.

Pendant votre partie, vous pourrez à tout moment (sauf circonstances particulières, comme les séquences en vue subjective) mettre le jeu en pause et entrer en mode Photo, ce qui vous donnera automatiquement le contrôle de la caméra. À l’aide des joysticks analogiques et des gâchettes adaptatives, vous aurez ainsi la possibilité de choisir l’angle parfait pour vos clichés.

Une fois votre composition photographique arrangée, vous pourrez ensuite parcourir les différents paramètres optionnels pour modifier la distance focale, l’ouverture, la saturation ou le contraste. Vous pourrez aussi définir différentes sources de lumière pour mieux éclairer votre scène, ou encore choisir parmi une variété de filtres, d’effets, de cadres, de couleurs et bien d’autres options pour rendre vos captures d’écran véritablement uniques.

Dès lors que le résultat vous satisfait, appuyez sur la touche de création de votre manette sans fil DualSense pour prendre la photo. En utilisant les fonctionnalités sociales directement intégrées dans la console PS5, vous pourrez par ailleurs partager et célébrer vos meilleurs moments de Returnal sur les réseaux sociaux. Nous espérons que vous aimerez le mode Photo et nous avons hâte de voir ce que vous allez réaliser grâce à lui !