Risen : le RPG se lance sur PS4, Xbox One et Switch en vidéos

THQ Nordic aime piocher dans son très large catalogue pour offrir une seconde jeunesse à d'anciens titres, et aujourd'hui, c'est Risen qui est l'heureux élu. Le jeu de rôle de Piranha Bytes a été lancé à l'origine en 2009 sur PC et Xbox 360, mais il est de retour sur les plateformes modernes.

Le monde de Faranga nous rouvre donc ses portes sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Non, pas de versions natives pour PS5 ou Xbox Series X|S, il faut dire que le titre n'est pas un remaster ou encore moins un remake, mais un simple portage avec tout de même des commandes et une interface modernisées, sans oublier la suppression des écrans de chargement.

THQ Nordic partage trois bandes-annonces de lancement de Risen, vous pouvez retrouver celle sur PS4 ci-dessus, puis celles sur Xbox One et Nintendo Switch sur la seconde page. Si les versions sur les consoles de Sony et Microsoft sont les mêmes, celle sur Switch a quand même une qualité graphique un peu en deçà.

Risen a également droit à une version physique, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch seulement, que vous pouvez retrouver contre 29,99 € sur Amazon.