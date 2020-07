Rocket Arena : le jeu d'action multijoueur d'EA présente sa carte principale Crater en vidéo

Alors que tout le monde veut son Battle Royale de référence, Electronic Arts a révélé une expérience multijoueur un peu différente le mois dernier. Rocket Arena est un jeu d'action en 3v3 où les héros manient des lance-roquettes, pour des combats explosifs et ultra-dynamiques.



Il y aura plusieurs modes au lancement, mais il n'y aura qu'une carte accessible : Crater, présentée en long et en large avec une bande-annonce aujourd'hui.

Crater comprend de nombreux endroits à explorer ! Naviguez entre les nuages à bord du zéphyr doré. Partez à la découverte des temples de Jaaqua. Mais attention, vous pourriez trouver bien plus que ce que vous cherchez. Plongez au cœur des profondeurs miroitantes, réveillez l’animal qui est en vous au sein des contrées sauvages et frayez-vous un chemin dans le refuge de Stompy. Et ce n’est que le début ! Il existe une foule de cachettes et de recoins parfaits pour faire parler les roquettes. Le touriste expérimenté sait qu’il vaut mieux se renseigner avant d’entreprendre un voyage dans un monde nouveau.

Rassurez-vous, Final Strike Games a déjà prévu d'autres maps, pendant la Saison 1 et pour plus tard. Rocket Arena sort très bientôt : sa date de sortie est fixée au 14 juillet 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, où il sera jouable en cross-play, et il être précommandé à la Fnac en édition Mythique pour 39,99 €.