Rumbleverse : une date de sortie proche pour le nouveau free-to-play musclé d'Epic Games

Déjà fort de Fortnite, Rocket League et Fall Guys dans son catalogue, Epic Games va très bientôt proposer un autre free-to-play avec lequel il espère rencontrer le même succès. Il s'agit de Rumbleverse, un jeu d'action multijoueur avec des lutteurs qui avait été révélé aux derniers Game Awards.



Ce Battle Royale (ou plutôt Brawler Royale, comme aime l'appeler Epic Games Publishing) est développé par Iron Galaxy Studios, et aurait dû paraître en février dernier, mais il avait été décidé de le repousser pour améliorer l'expérience, notamment via des sessions de test. Les essais sont terminés et Rumbleverse est désormais fin prêt à voir le jour : sa date de sortie est calée au 11 août 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu sera jouable en solo ou en duo, et sa Saison 1 débutera le 18 août avec une première vague d'éléments cosmétiques à débloquer.

Comme vous l’avez vu, nous avons eu plaisir aux récents tests réseau. Si vous êtes venu jouer, vous nous avez aidés à régler les canons sur la barge de combat. The Rumble est fin prêt, nous avons donc décidé de nous passer d’accès anticipé. Le jour du lancement, le jeu sera gratuit pour tous et disponible à ceux qui auront le courage de le télécharger. Les duos seront actifs, alors groupez-vous avec un ami pour couvrir vos arrières. Nous nous doutons que vous avez hâte de jouer par équipe ! La saison un du Rumbleverse débutera une semaine après le lancement. Un passe de combat offrira aux lutteurs acharnés une alternative afin de remporter des récompenses de vestiaire. Vous aurez quelques jours pour trouver vos marques à Grapital City et distribuer moult bourre-pifs de-ci de-là, en guise d’échauffement. L’attente touche à son terme ! Merci de nous avoir accompagnés jusqu’ici, tout au long de cette aventure. Nous avons hâte de vous voir entamer officiellement votre carrière de lutteur. Dans les semaines à venir, nous ferons d’autres annonces au sujet de l’équipement que vous pourrez acquérir pour inaugurer votre collection. Comme toujours, consultez cet espace pour les dernières nouvelles, ou bien les chaînes des réseaux sociaux indiquées ci-dessus.





Rumbleverse arrivera-t-il à se faire une place dans le monde riche et impitoyable des free-to-play ? Réponse dès le mois prochain !