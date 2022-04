Shadow Spotlight : une conférence sur le futur du cloud computing pour gamers à la française datée

Shadow est un service de cloud computing permettant d'accéder (via un abonnement) à un PC gamer depuis n'importe quel écran/appareil. À la différence de GeForce NOW ou de Stadia, il s'agit bien ici d'un PC complet et non pas un PC bridé dédié au gaming. Cette offre permet aussi de jouer en VR via une solution interne (toujours en bêta) ou une solution externe (Virtual Desktop).





L'entreprise Shadow, créée en 2015, aura connu moult rebondissements, de son ascension fulgurante à sa descente aux enfers. En octobre 2019, la société Blade (qui détient Shadow) décida, afin de se prémunir de l'arrivée des GAFAM sur son terrain de jeu, d'effectuer une levée de fonds de 30 millions d'euros. À cette levée de fond s'ajoutent 3 offres que nous vous détaillons ici :

L'annonce de ses 3 paliers a marqué le déclin de la société Blade, la demande a rapidement dépassé l'offre et la société ne pouvait pas fournir les formules Ultra et Infinite. Seul Boost était réellement disponible, mais était surtout la moins rentable. Devant des offres Ultra et Infinite qui peinaient à se mettre en place (en pleine période de COVID-19) et une formule Boost qui coûtait bien plus qu'elle ne rapportait, le mécontentement des clients et le départ de son fondateur, la société Blade a été placée en redressement judiciaire en mars 2021.

Un mois après, le tribunal de commerce de Paris confia à Hubic (fondé par Octave Klaba) la reprise de l'entreprise. C'est en mai 2021 que la société annonça l'augmentation de ses tarifs et l'arrêt pur et simple des offres Ultra et Infinite, ainsi que de l'abonnement annuel. Seule fut gardée la formule Boost, qui passa alors de 12,99 € à 29,99 €, soit le prix d'origine du Shadow à ses débuts. Après cette annonce, hormis quelques améliorations logicielles, rien n'a été évoqué sur le hardware et les prochaines configurations alors que la promesse initiale de Shadow était d'offrir à ses clients des configurations de PC toujours à la pointe (à ce jour, ils sont toujours équipés de cartes graphiques équivalentes aux GTX 1080, ce qui commence à dater). C'est la raison pour laquelle nous serons très attentifs et vigilants aux annonces (promesses ?) lors de la prochaine conférence de Shadow qui se déroulera le 18 mai prochain à 17h00 sur Twitch et YouTube.

Ceci dit, le serveur Discord de Shadow étant quelque peu bavard, nous pouvons déjà émettre quelques hypothèses sur les annonces qui pourraient y être faites :

Les prochains GPU devraient être équivalents à la RTX 3070 ;

Augmentation de la RAM, 16 Go contre 12 Go actuellement ;

CPU plus puissant afin d'éviter le bottleneck (goulot d'étranglement ) ;

Pas de nouvelles formules, mais une option « perf » (payante) depuis son espace client ;

Un cycle est envisagé pour le renouvellement hardware. Lorsque la configuration la plus puissante accusera son âge, elle sera intégrée dans l'offre de base, et la plus avancée bénéficiera du nouveau matériel (promesse déjà faite au lancement, NDLR) ;

Des offres professionnelles.

Nous ne pouvons que vous conseiller lors de cette conférence de laisser un onglet ouvert sur la page d'accueil de votre compte personnel afin de souscrire à telle ou telle offre/option si ces dernières venaient à montrer le bout de leurs nez durant le live. Pour les amateurs de réalité virtuelle, sachez qu'un dossier complet sera mis en ligne avant ladite annonce et s'occupera de comparer les 3 solutions PC VR dématérialisées que sont Shadow VR, Plutosphere et Paperspace.

