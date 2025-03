Silent Hill f se paye une boîte et un sublime steelbook, les précommandes sont lancées

La semaine dernière, nous avons enfin eu des informations sur Silent Hill f à l'occasion d'une nouvelle Transmission diffusée par Konami. Ce nouvel opus inédit nous plongera dans le Japon des années 60 aux côtés de la jeune Shimizu Hinako, qui fera face à un brouillard s'abattant à Ebisugaoka. Contrairement à Silent Hill 2 Remake, SH f sortira sur toutes les plateformes majeures, à savoir PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Peu après la présentation du survival-horror, Maximum Entertainment a annoncé qu'il va éditer et distribuer une édition physique de Silent Hill f, pour PS5 et Xbox Series X. Les joueurs pourront ainsi découvrir le jeu d'horreur de Konami et NeoBards Entertainment en boîte, du moins sur consoles de salon. Mieux encore, Konami affirme que « chaque précommande physique permettra notamment d'obtenir un steelbook en édition limitée ». C'est notamment le cas sur la boutique de Just for Games, mais la Fnac ne précise pas si le boîtier en acier est inclus. L'artwork arboré sur le steelbook montre une version cauchemardesque de Hinako, il est réalisé par kera, artiste en charge des monstres sur cet opus.

Pour rappel, Micromania proposait en exclusivité un steelbook pour Silent Hill 2 Remake, montrant neuf petits carrés rouges, inspiré de la jaquette de la version PS2 japonaise de l'époque. Pour Silent Hill f, c'est bien moins sobre, mais terriblement efficace. Le jeu est attendu en 2025, à une date encore inconnue.