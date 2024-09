Slitterhead : du gameplay avec un chien et des monstres

Keiichiro Toyama a fondé Bokeh Game Studio, qui développe actuellement Slitterhead. Le jeu sortira en novembre prochain sur PlayStation, Xbox Series X|S et PC, mais avant cela, il a fait un petit voyage jusqu'à Seattle à l'occasion de la PAX West 2024, qui se tenait ce week-end. Gematsu relaye trois vidéos de gameplay :

Keiichiro Toyama a déjà réalisé les premiers volets des sagas Silent Hill et Forbidden Siren, cela se sent dans Slitterhead, qui nous demandera d'affronter d'horribles monstres en incarnant le Hyoki, un être sans enveloppe physique qui peut prendre possession du corps d'humains (et de chiens, visiblement) afin d'affronter les Slitterheads qui ont envahi la ville de Kowlong. Les deux autres vidéos de gameplay sont à découvrir sur la seconde page.

Très prometteur, le jeu arrivera dans quelques semaines. La date de sortie de Slitterhead est fixée au 8 novembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.