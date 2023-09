Slitterhead : une image qui émerveille les fans d'horreur pour le jeu du créateur de Silent Hill

Après son départ de Japan Studio, Keiichiro Toyama, créateur de Silent Hill, Siren et Gravity Rush, a fondé Bokeh Game Studio, une nouvelle équipe avec des vétérans de l'horreur qui développe son premier jeu, Slitterhead. Un titre encore bien mystérieux, mais un autre grand nom de l'horreur japonaise a visiblement rejoint le projet.

Bokeh Game Studio vient en effet de partager une image colorée d'une jeune femme souriante sur X (ex-Twitter), et même si elle n'est accompagné d'aucun texte, tout le monde a immédiatement reconnu le coup de crayon de Junji Ito, célèbre mangaka japonais connu pour ses dessins terrifiants et dérangeants, Spirale (Uzumaki) étant son œuvre la plus populaire. Difficile de confirmer quoi que ce soit pour l'instant, mais il se pourrait bien que Junji Ito ait rejoint Bokeh Game Studio pour travailler sur Slitterhead et apporter son talent au jeu horrifique.

