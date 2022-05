Sonic Frontiers tease son gameplay dans une excitante vidéo, le plein d'infos à venir en juin !

Le mois de juin va être pour SEGA l'occasion de mettre sa mascotte en avant puisque la compilation Sonic Origins y sera lancée, mais ce ne sera pas l'unique jeu de la licence à faire parler de lui. L'éditeur vient en effet de diffuser une vidéo teaser de Sonic Frontiers, le prochain épisode inédit qui promet des environnements ouverts et dont nous avions pu découvrir la première bande-annonce lors des Game Awards 2021.

Dans le cadre d'IGN First, nous allons découvrir tout un tas de détails inédits sur Sonic Frontiers tout au long du mois de juin, et ce dès demain, SEGA promettant la révélation exclusive de gameplay en première mondiale ce mercredi à 18h00, et par la suite des impressions suite à des hands-on et des interviews avec les créateurs du jeu. En attendant, nous pouvons admirer Sonic courir à toute allure dans un champ de fleurs et sur une drôle de roue avec un effet de scanner sur la zone environnante, mais aussi combattre d'étranges ennemis dont les apparences sont une première dans la saga, ou encore grinder sur des rails tout en récoltant des anneaux, le tout avec une musique signée Tomoya Ohtani en fond sonore. Au passage, vous noterez le logo mis à jour.

Est-ce que ce Sonic Frontiers va révolutionner la licence comme a pu le faire Breath of the Wild pour Zelda ? Attendu cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, sa date de sortie est potentiellement déjà connue, mais reste à être confirmée. Sonic Colours est lui toujours en vente sur Amazon à partir de 36,55 €.