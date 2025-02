Split Fiction dévoile un peu plus son scénario en vidéo

Officialisé lors de la cérémonie des Game Awards 2024 en décembre dernier, le prochain jeu de Josef Fares et Hazelight Studios sortira le mois prochain, son éditeur EA Games met donc le paquet sur la promotion de Split Fiction et a dévoilé une nouvelle bande-annonce à l'occasion du PlayStation State of Play :

Cette nouvelle vidéo nous en dit un peu plus sur l'histoire de Split Fiction, qui suivra les folles aventures de Zoé et Mio :

Mio et Zoé sont les deux héroïnes de Split Fiction. Elles peinent à s'entendre lors de leur rencontre mais deviennent rapidement leur seul espoir réciproque. Cette aventure, semblable à aucune autre, va leur réserver de nombreux rebondissements stupéfiants. Pour s'en tirer, elles devront apprendre à coopérer.

Vous incarnez Mio ou Zoé, qui vont se retrouver dans des situations insolites en plongeant au cœur d'histoires nées de leur propre imagination et, plus important encore, vont devoir les affronter ensemble.

UNE VÉRITABLE AVENTURE COOPÉRATIVE

Cette aventure en écran partagé a été spécialement conçue pour deux. Faites l'expérience d'une jouabilité coopérative qui vous incitera à coordonner vos actions et votre rythme, mais aussi à coopérer pour relever de nombreux défis. Et grâce au Pass ami*, invitez une autre personne à jouer gratuitement sur n'importe quelle plateforme via le système de jeu multiplateforme, disponible sur PlayStation, Xbox et PC. Cette expérience exaltante vous est proposée par Hazelight, le studio renommé ayant créé les jeux coopératifs bourrés d'action It Takes Two et A Way Out.

UNE VARIÉTÉ INÉGALÉE

Découvrez de nouvelles mécaniques de jeu et exploitez des capacités inédites dans tous les niveaux de votre aventure, faisant la part belle à la science-fiction et à la fantasy. Échappez à la transformation d'un soleil en supernova, défiez un singe dans un concours de danse, enchaînez des figures spectaculaires sur votre hoverboard, affrontez un chaton maléfique et pilotez des engins comprenant aussi bien des motos gravitationnelles qu'un incroyable requin des sables. Explorez des mondes totalement différents les uns des autres, expérimentez des capacités inédites et profitez d'une jouabilité variée mêlant le jeu de plateformes, la furtivité, les énigmes et bien plus encore. Vous et votre partenaire allez découvrir de fabuleuses surprises à chaque nouveau niveau !

LE POUVOIR DE L'AMITIÉ

