Split Fiction montre ses (très) grosses notes dans une nouvelle bande-annonce

Hazelight Studios a sorti au début du mois Split Fiction, son nouveau jeu coopératif dans la lignée d'A Way Out et It Takes Two. Un titre qui rencontre un succès fulgurant, il compte plus de deux millions d'exemplaires vendus en une semaine. Il faut dire que les notes sont excellentes, comme le rappelle l'éditeur en vidéo :

Electronic Arts partage une bande-annonce mettant en avant les avis très positifs de la presse spécialisée. Split Fiction cumule les notes parfaites : 5/5 chez GameSpot, 5/5 chez Variety, 5/5 chez VG247, 10/10 chez CGMagazine, le jeu est « un chef-d'œuvre » pour Vice et un « prétendant pour le meilleur jeu de 2025 » pour GameSpot. Bref, si vous aimez l'aventure en coopération, c'est un immanquable.

Split Fiction est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.