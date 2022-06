Star Ocean: The Divine Force dévoile sa date de sortie et ses éditions japonaises PlayStation, un trailer riche en nouveautés diffusé

Dévoilé en septembre dernier sans crier gare lors d'un State of Play, Star Ocean: The Divine Force était alors prévu pour une sortie en 2022, mais ne s'était plus remontré depuis. Récemment, Square Enix a annoncé qu'il serait détaillé durant le mois de juin, avec une présentation datée pour ce mercredi. Elle vient donc d'avoir lieu et a largement contenté les fans avec pour commencer sa date de sortie fixée au 27 octobre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam) dans le monde entier. Comme la version sur ordinateur ne sortira que le 28 au Japon, il faudra s'attendre à un lancement tardif dans la journée sur cette plateforme.

Bande-annonce en japonais

Le début de l'aventure (à revoir ci-dessous) a permis de mettre en avant le fait que l'équipage de Raymond va se faire attaquer dans l'espace, avec pour conséquence qu'Elena se sacrifie (elle devrait rester en vie, nous l'avions vu combattre) en plaçant ce dernier et Chloe dans des capsules. Une introduction des personnages et de son gameplay nous a ensuite montré de l'action en temps réel à l'aide de techniques associées aux principales touches et pouvant être modifiées, qui consomment des AP, tandis qu'un Stop Mode peut figer l'action. Tout cela est également visible dans une toute nouvelle bande-annonce inédite, qui met en avant certaines menaces auxquelles nous serons confrontés, ainsi qu'une multitude d'environnements variés allant de la cité futuriste à la ville médiévale en passant par une forêt ou une zone rocailleuse. Bref, le mélange de SF et fantasy promis sera bien au rendez-vous.

Bande-annonce en anglais

Les joueurs de l'Archipel pourront se procurer une édition standard vendue physiquement sur les PlayStation, le reste des plateformes devant se contenter du format numérique, la sublime jaquette ayant pour l'occasion été dévoilée, mettant en avant les 6 personnages principaux de l'aventure, Raymond, Laeticia, Elena, Albaird et les deux nouveaux introduits lors du stream : Midas Fregreed (Hiroki Tōchi / Keith Silverstein) et Nina Deforge (Suzie Yeung / Rie Takahashi). Le robot les accompagnant se nomme lui DUMA (Yū Kobayashi / Elizabeth Maxwell).

Une Digital Deluxe Edition sera également commercialisée avec plusieurs DLC et l'OST dématérialisée. Une Limited Edition, toujours sur PS4 et PS5, inclura ce même contenu avec en plus un artbook, la bande-son physique sur 4 CD avec un cinquième bonus, des porte-clés représentant le duo de protagonistes et une Plastic Art Card, le tout contenu dans un beau coffret.

Dans tous les cas, un set d'accessoires comprenant 4 pions utilisables dans un mini-jeu appelé Soar sera offert en précommande, ces derniers représentant Lenneth et Lezard Valeth de Valkyrie Profile, ainsi que Jack Russell et Ridley Silverlake de Radiata Stories.

Vous pouvez retrouver de nombreux visuels inédits en page suivante. Star Ocean: Integrity And Faithlessness est lui toujours vendu sur Amazon au prix de 31,64 €.