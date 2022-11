StarCraft : Phil Spencer (Xbox) aimerait faire revivre le RTS de Blizzard

Le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft est en chemin, l'opération est étudiée par plusieurs organismes qui devront donner leur accord, mais en interne, les idées fusent déjà. Phil Spencer, responsable de la branche Xbox, s'est récemment exprimé et a affirmé qu'il aimerait bien fouiller dans le catalogue d'anciens titres de Blizzard.

Lors d'un entretien avec Wired, Phil Spencer a ainsi dévoilé qu'il aimerait bien revisiter de vieilles franchises comme Warcraft et surtout StarCraft. Mais les fans devront être patients, il ne s'agit pour l'instant que d'idées :

La première chose que je dirais, c'est que je ne suis pas autorisé à prendre des décisions sur ce qui se passe chez Blizzard, Activision ou King. Donc, tout cela n'est qu'une sorte de discussion et de réflexions sur des opportunités. Pas seulement sur StarCraft, mais aussi sur Warcraft, quand on pense à l'héritage des jeux RTS dont nous parlons ici, en particulier de Blizzard. Je n'ai pas de projets concrets aujourd'hui, car je ne peux pas vraiment travailler avec les équipes. Mais StarCraft a été quelque chose de novateur dans le milieu du jeu vidéo, pas vrai ?

Un petit retour de StarCraft sur le devant de la scène ne ferait en effet pas de mal, le deuxième opus n'est plus mis à jour depuis plus de deux ans déjà, tandis que le genre du RTS s'est un peu fait remplacer par le MOBA auprès du grand public. Et les fans espèrent également un titre à la StarCraft: Ghost, jeu de tir et d'infiltration annulé en cours de développement. Vous pouvez retrouver StarCraft II: Legacy of the Void à 29,99 € sur Amazon.