Starfield (Bethesda) : Sony aurait essayé de négocier une exclusivité temporaire

Hier, coup de théâtre dans le monde vidéoludique, Microsoft a annoncé le rachat de Bethesda, pour 7,5 milliards de dollars. De grosses licences comme The Elder Scrolls, Fallout ou encore Doom vont donc rejoindre la famille Xbox Game Studios, et les futurs titres du studio seront sans doute exclusifs, même si Phil Spencer explique que cela se fera au cas par cas. Mais l'histoire aurait pu être bien différente.

Bethesda développe actuellement The Elder Scrolls VI et Starfield, nouveau jeu spatial encore bien mystérieux, qui a failli devenir une exclusivité PlayStation 5. Comme le rapporte Imran Khan de Kinda Funny, Sony était en négociation pour trouver un accord d'exclusivité temporaire de Starfield sur sa PS5, mais il n'a visiblement pas abouti. Pour rappel, d'autres jeux édités par Bethesda seront toujours temporairement exclusifs à la console next-gen de Sony, à savoir Deathloop et Ghostwire: Tokyo.

Il faudra de toute façon attendre un moment avant de retrouver Starfield, et rien ne nous dit pour l'instant qu'il sera bien exclusif aux PC et Xbox Series X et S. Pour pouvez précommander la grosse console de Microsoft à 499,99 € sur Amazon.fr.